Comment va le monde ? Triste à mourir... Je pleure pour Nahel

Je pleure pour un gamin de 17 ans dont la peine de mort a été prononcée alors que son pays, la France, cette démocratie, a aboli la peine de mort depuis 1981. Alors que son pays dénonce la peine de mort dans nombre d’Etats où les droits de l’Homme sont bafoués. En France, on ne tue plus. Même le pire des criminels a droit à un jugement. Nahel, n’a rien eu de tout cela. Et, je pleure doublement pour lui, car en son nom, certains ont sali sa mémoire en pillant, saccageant, en anéantissant le travail de toute une vie. En attisant cette haine de l’Autre qui couve et qui se vomit comme prétexte. Je pleure de tant de souffrances, de tant de violences… Je pleure pour Nahel.

Patricia MAILLE-CAIRE