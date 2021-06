Accueil > Ailleurs > Société > Concours National des Jardins Potagers : à vos outils !

Depuis 2001, le Concours National des Jardins Potagers est un rendez-vous incontournable pour tous les aficionados. Organisé conjointement par l’Association JARDINOT, la SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France), SEMAE et la FNJFC (Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs), il s’adresse à l’ensemble des jardiniers. L’événement annuel récompense des potagers remarquables et se base la diversité des espèces et des variétés cultivées, des pratiques de jardinage et de l’esthétique du jardin.

©Hagay Sobol

Une enquête de STIHL France/Opinion Way publié, datant de juin 2020, montre que près d’un Français sur deux a profité du confinement pour jardiner davantage et 68% des Français aimeraient y consacrer plus de temps. De même, ils sont également 68% à vouloir gagner en autonomie alimentaire. Enfin, 55% des personnes interrogées expliquent que, dans une perspective d’acquisition d’un bien, le jardin est considéré comme une condition indispensable.

Tous les jardiniers peuvent tenter leur chance

Logique donc que le nombre des participants du Concours National des Jardins Potagers ait tout simplement explosé ! D’autant que chaque jardinier peut s’inscrire dans la catégorie qui le passionne. Ainsi, les inscrits pourront choisir le défi à relever :

• Jardin potager privatif

• Potager dans un ensemble collectif de jardins (centre de jardins, jardins familiaux…)

• Jardin potager privatif situé dans un environnement paysager (demeure, château, grand parc…)

• Jardin ou parcelle pédagogique, réalisé sur initiative individuelle ou avec la participation d’associations de jardiniers ou de sociétés d’horticulture

• Jardins partagés, mis en place et cultivés au sein d’une entreprise ou par une association.

Des récompenses pour tous les lauréats

Dans tous les cas, le jury, composé de personnalités du jardin, désignera les lauréats en fonction de différents critères de sélection :

• Connaissance et diversité des plantes cultivées, combinaison des variétés en fonction de la saison, raisonnement et pertinence du choix des espèces et des variétés

• Pratiques de jardinage

• Esthétique avec la prise en compte de la disposition du jardin potager dans le site, l’originalité du tracé, les cultures associées (arbres fruitiers), le mariage des fleurs et des légumes

• Motivation ; exemplarité du jardinier et/ou sa motivation, le but de son jardinage ainsi que l’originalité du jardin

D’autant que pour cet événement, il n’y a aucun perdant. En effet, en complément des distinctions, tous les lauréats nominés recevront l’ouvrage « Saveurs gourmandes du potager », des livres de jardinage, des abonnements à des revues, des semences, des végétaux et du petit outillage…

Participer : aussi simple que de semer et planter

Vous souhaitez tenter votre chance ? Rien de plus simple, il suffit de télécharger le dossier d’inscription sur l’un des sites partenaires et de le renvoyer (par courrier ou par mail) accompagné de vos plus belles photos à la SNHF, avant le 6 juillet 2021. Le dossier et le règlement sont également disponibles, sur simple demande, auprès de la SNHF ou par courriel à info@snhf.org.

Mathieu Seller