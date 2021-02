Concours : création du logo du 60e anniversaire de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Accueil > Ailleurs > Société > Concours : création du logo du 60e anniversaire de l’Agence (...)

A l’occasion de son 60ème anniversaire qu’elle célèbre en 2021, l’AUF souhaite associer les étudiantes et étudiants issu.e.s de ses 1 007 établissements membres dans la création d’un logo pour son 60e anniversaire via l’organisation d’un concours. Vous étudiez la communication ou les arts visuels ? ou vous êtes tout simplement passionné.e par le dessin et les arts graphiques ? Vous rêvez de remporter le prix lauréat de 1 500 € et voir votre logo diffusé dans plus de 119 pays dans le monde ? Participez à notre grand concours international. Vous avez jusqu’au lundi 15 mars 2021 à minuit (heure de Paris), pour envoyer votre production.