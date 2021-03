Concours jeune professionnel du café Malongo 2021 : tout l’art du petit noir !

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Concours jeune professionnel du café Malongo 2021 : tout l’art du petit (...)

Malongo, le torréfacteur niçois, est plus que jamais désireux d’apporter son soutien à la filière café et aux étudiants finalistes de la 27e édition du Concours du Jeune Professionnel du Café. Bien que la fermeture des établissements soit toujours d’actualité, il n’est pas question pour autant d’annuler l’événement. ce sera donc une version digitale qui sera organisée du 30 mars au 1er avril 2021.

© Malongo

Ce rendez-vous est une superbe vitrine pour le métier de Barista et vise à développer son enseignement et défendre la qualité d’un produit à la subtilité souvent méconnue. Les étudiants qualifiés pour la finale ont suivi un véritable parcours du combattant qui a vu au début 55 établissements scolaires publics et privés et 122 étudiants s’affronter lors des épreuves régionales. Ils seront donc 18 à se mesurer, en finale, les 30 et 31 mars prochain, avant la grande finale du 1er avril.

Un concours en version 100% numérique

Pour cette version numérique, Malongo a repensé son concours avec deux épreuves pratiques… en visio. La première, intitulée la « boisson signature », donnera l’occasion aux compétiteurs de sublimer le café à la fin du repas. Ainsi, chaque participant devra proposer deux versions personnalisées à la « Presse Française », plus communément appelée la cafetière à piston. Pour cela, il sera filmé par son professeur et devra vendre son produit avec un argumentaire commercial qui expliquera la préparation, la technique utilisée et le descriptif de la recette. Simultanément, dans les locaux de Malongo, les membres du jury pourront se délecter des concoctions préalablement reproduites par le personnel du torréfacteur.

Pour l’autre volet, intitulé « la commercialisation carte des cafés », l’objectif est de penser une carte (chaud, froid, cocktails…), de guider les convives et de prendre leur commande. Pour mener à bien cette épreuve, le candidat est tenu de mettre en avant ses connaissances que ce soit en botanique, torréfaction, préparation et service. Le but est simple : mettre en valeur le Produit et accompagner les clients. Comme pour la précédente, ce passage sera réalisé en direct par visio.

Quatre finalistes pour le titre de champion du café Malongo

Après ces deux premières journées, resteront quatre candidats (2 étudiants CAP/BAC et 2 étudiants BTS) qui accèderont à la grande finale. Pour celle-ci, ils seront invités à se présenter devant un jury d’experts du goût, l’après-midi du jeudi 1er avril 2021. Cette ultime marche s’apparentera à une mise en situation dans un établissement avec la prise en charge d’une table. Une fois encore, il sera question de présenter une carte des cafés élaborée précédemment.

Le candidat devra présenter la carte des cafés qu’il aura élaborée, réaliser l’argumentaire commercial et répondre à deux questions du jury. Une fois, la commande effectuée, il devra réaliser les 2 boissons signatures présentées la veille. Pour savoir qui sera le grand gagnant, quelques heures d’attente seront nécessaires. Mais n’ayez crainte, en fin de journée du 1er avril 2021, Carinne Teyssandier, qui aura animé, accompagné et encouragé les candidats, tout au long du Concours, livrera les délibérations et donnera le nom du grand champion du « petit noir ».

Mathieu SELLER