Conférence-débat. Les lundis de la transition : -Recycler, réparer, réduire…quand Marseille se ressource !

Compte-tenu du contexte sanitaire, cette conférence-débat « Recycler, réparer, réduire…quand Marseille se ressource ! » sera retransmise sur la chaîne Youtube de la ville de Marseille à partir de

19 heures.

Cette 2e conférence-débat s’articulera, avec le témoignage de différents acteurs de l’économie circulaire et des fabriques urbaines de quartier :

● David Benhaïm, directeur d’Ici Marseille.

● Fiona Cosson, co-fondatrice et présidente de Zero Waste Marseille.

● Fatima Mostefaoui, déléguée générale et fondatrice de l’association Avec nous -

présidente des Femmes des quartiers populaires.

● Maxime Ducoulombier, cofondateur de Synchronicity,

● Guillaume Pellegrin, directeur de Lemon Tri Marseille.

Tout se transforme en ressources

Marseille foisonne d’initiatives citoyennes et économiques pour recycler, réparer et réduire les déchets. Tous les déchets. Des mégots aux cartons, des déchets organiques aux matériaux du BTP, rien ne se jette, tout se réduit, tout se transforme en ressources.

Au-delà de l’impact positif sur l’environnement, quels intérêts pour les familles et les entreprises à s’engager dans ces démarches d’économie circulaire ? Comment démarrer ici et maintenant, facilement et concrètement ? Comment accélérer le mouvement, quels leviers pour engager plus de citoyens et d’entreprises dans l’action ? Comment la Cité de la Transition peut être le moteur de cette dynamique 4R pour Ressourcer Marseille ? Autant de questions auxquelles les intervenants tenteront de répondre afin de démontrer le besoin pour Marseille d’une transition concrète et utile, ambitieuse et réalisée avec les Marseillaises et les Marseillais.

