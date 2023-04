Conférence interrégionale panafricaine de l’AUF : L’Afrique scientifique plurilingue

Accueil > Ailleurs > Afrique > Conférence interrégionale panafricaine de l’AUF : L’Afrique scientifique (...)

La deuxième édition de la Conférence panafricaine interrégionale de l’AUF : l’Afrique scientifique plurilingue, organisée par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) avec le ministère de l’Éducation nationale du Cabo Verde et l’Université du Cabo Verde (Uni-CV), s’est déroulée du 12 au 13 avril 2023, au Centre de Convention de l’Uni-CV, à Praia au Cap-Vert, en présence du Recteur de l’AUF, le Pr. Slim Khalbous et des délégations ministérielles et universitaires de huit pays : Angola, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mozambique, Sénégal et Sao Tomé-et-Principe. Durant deux jours les ministres et recteurs ont débattu et partagé leurs expériences autour de la thématique de l’employabilité et de l’entrepreneuriat des étudiants et des apprenants.