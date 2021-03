Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Confinement : Christian Estrosi remercie les Niçois

Pour Christian Estrosi "Même s’il nous faut poursuivre nos efforts, je suis optimiste pour la suite" (Photo archives Destimed/P.M-C.)

Face à une situation sanitaire toujours très préoccupante dans les Alpes-Maritimes, de nouvelles mesures de restrictions pour freiner l’épidémie de Covid-19 dans le département ont été annoncées lundi dernier par le Préfet des Alpes-Maritimes, parmi lesquelles un confinement le week-end sur les communes du littoral. Une mesure que Christian Estrosi a saluée et veillé à faire respecter en instaurant également la fermeture du trottoir sud de la Promenade des Anglais, des plages, de 4 marchés non alimentaires et des espaces de jeux de la Promenade du Paillon et du Parc du Ray.

Ces efforts finiront par payer

« Ce premier week-end de confinement a majoritairement été respecté par les Niçois que je souhaite remercier pour leur exemplarité. Je sais combien les efforts qui leur sont demandés depuis presque un an sont douloureux, mais je sais aussi que ces efforts finiront par payer », déclare Christian Estrosi. Le Maire tient également à féliciter la Police Municipale, « pleinement mobilisée durant ce week-end. A Nice, 645 verbalisations liées au Covid-19 ont été dressées : 448 procès-verbaux pour défaut d’attestation, 161 pour non-port du masque, 22 pour interdiction de circuler sur le trottoir sud de la Promenade des Anglais, et 14 pour non-respect du couvre-feu ».

Il souligne notamment « l’engagement du Préfet des Alpes-Maritimes et des forces de sécurité de Police Nationale et de Gendarmerie pleinement mobilisés aux côtés de nos 120 agents de Police Municipale. J’avais alerté le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur notre besoin de renfort d’effectifs et je suis satisfait d’avoir été entendu ». Et d’inviter à poursuivre : « Durant ce week-end, chacun a pris sa part dans le respect du confinement, avec responsabilité et professionnalisme. Même s’il nous faut poursuivre nos efforts, je suis optimiste pour la suite ».