Conseil de territoire du Pays d’Aix ce mardi 30 novembre : renouvellement de l’assemblée et vote du budget primitif 2022

La séance s’ouvrira sur un Conseil extraordinaire pour élire le nouveau président du territoire ©Pays d’Aix

Cette réunion s’ouvrira sur un conseil extraordinaire avec trois rapports consacrés à l’élection du nouveau président du Territoire du Pays d’Aix, la détermination du nombre de vice-présidents et leur élection.

A l’issue de ce scrutin, les conseillers territoriaux se pencheront sur le vote du budget primitif 2022 de l’État Spécial de Territoire. Dans le cadre de sa compétence liée au développement économique, le Territoire prévoit d’attribuer une subvention de 7 500 € à l’association Startup Aix-Marseille pour l’organisation de l’édition 2022 de la manifestation Startup Weekend sur le site du Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée. Cet événement phare dédié à la création de start-up et à la culture de l’entrepreneuriat est un élément fort d’attractivité et de promotion du territoire.

Autre temps fort à l’ordre du jour, les élus seront appelés à approuver dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023, la convention « Camp de base » avec le « GIP France 2023 », le Groupement d’intérêt public créé pour organiser l’événement.

Être camp de base consiste à accueillir une équipe internationale dans le cadre de cet événement majeur, et de mettre à sa disposition des équipements sportifs de qualité. Ce statut permettra au territoire d’être mis en valeur dans les médias nationaux et internationaux, et de bénéficier des retombées touristiques pendant et après la compétition.

La rédaction

