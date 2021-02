Conseil municipal de Marseille. Benoît Payan annonce la création d’une commission d’enquête sur les écoles

Accueil > Aix Marseille > Politique > Conseil municipal de Marseille. Benoît Payan annonce la création d’une (...)

Benoît Payan, maire de Marseille (Photo Patricia Maillé-Caire )

Benoît Payan, annonce que la ville de Marseille va mettre les moyens sur la table pour « avoir des écoles ouvertes, un service de la restauration scolaire digne de la 2e ville de France ». Parle d’une situation « catastrophique, erratique à certains endroits et notamment dans les services de l’Éducation ». Une commission d’enquête lancée, explique l’édile en marge du conseil, « pour faire la lumière sur ce qui s’est passé pendant 25 ans dans les écoles de Marseille notamment autour de la DSP de la Sodexo (Délégation de service public qui arrive à échéance en 2026 NDLR) qui ne se montre pas à la hauteur de nos exigences ».

Une commission d’enquête pluraliste

Parle ainsi de repas « qui ne nous conviennent pas, et on a dit que l’on sortira d’un système avec un seul prestataire ». Revient sur la commission d’enquête qui sera pluraliste « avec la majorité, l’opposition. Une commission qui pourra rencontrer les parents d’élèves, les enseignants et tous les services de la direction générale de l’Éducation. » Selon le maire de Marseille : « On a besoin de savoir comment cela à fonctionner, comment ont été faits les recrutements et pourquoi cela à dysfonctionner ». Et souhaite avoir « là très vite » après les vacances de février, « les premières réponses » et à partir du mois de septembre « un service de cantine qui fonctionne à Marseille ».

Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO