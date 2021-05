Conseil municipal de Marseille : ’Cités connectées’ pour réduire la fracture numérique dans les quartiers prioritaires

Accueil > Aix Marseille > Politique > Conseil municipal de Marseille : ’Cités connectées’ pour (...)

© Eric Delbecque

Chaque bailleur aura la charge de sélectionner, avec les services de la ville de Marseille, dans son patrimoine les résidences ciblées pour cette expérimentation. Un point d’étape sera effectué en février 2022 au travers d’une étude technique et sociale réalisée en partenariat avec les bailleurs sociaux.

Chaque locataire bénéficiera de ce dispositif à titre gracieux

S’agissant des moyens techniques, Jaguar Network s’engage dans cette phase expérimentale à déployer gracieusement les bornes wifi haut débit dans les parties communes du parc social sélectionné, sans aucune contrepartie quelle qu’en soit la forme, ni exclusivité. Chaque locataire bénéficiera de ce dispositif à titre gracieux dans l’objectif de réduire la fracture numérique dans les quartiers prioritaires de la Ville.

A la fin de la phase expérimentale, et au regard des conclusions de l’étude réalisée auprès des locataires, un dispositif pérenne pourra être développé entre les bailleurs sociaux, Jaguar Network et la ville de Marseille dans le cadre d’une convention tripartite mobilisant les ressources logistiques et financières nécessaires à sa généralisation.

La rédaction