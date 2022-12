Accueil > Culture > Cinéma > Conservatoire de Marseille. Prends gare à toi !

C’est l’horreur au conservatoire de Marseille… ou plus exactement un film d’horreur, puisque l’équipe américaine en tournage du film « La nonne 2 » pose ce vendredi ses caméras au bâtiment de la place Carli afin de poursuivre une réalisation entamée à Aix-en-Provence.

Une locomotive dans les couloirs du Conservatoire de marseille (Photo P.G.)

Avignon, Avignon, 5 minutes d’arrêt (Photo P.G.)

Une étape qui a valu dès mercredi aux élèves de l’établissement une escapade ferroviaire, avec locomotive de décor dans les couloirs (vue de face, précisons), horaires de train des années 50 et entrée de gare … d’Avignon ! Point de réalisation instantanée d’un RER présidentiel, ni de substitution à la grève de la SNCF, donc. On prépare ici tout simplement le retour d’une religieuse roumaine d’entre les morts !

Les horreurs... Pardon ! Les horaires (Photo P.G.)

Les âmes non sensibles pourront ainsi bientôt reconnaître à l’écran les locaux des anciennes archives, et notamment l’espace devenu salle Boisselot avec l’arrivée de la musique, transformé pour la production en vieille bibliothèque avec loupes et grimoires antiques. Il est vrai que cet endroit extraordinaire fascine déjà quotidiennement par son aspect très « Harry Potter » … Sortie prévue en septembre 2023.

Philippe GUEIT