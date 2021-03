Convention de partenariat signée entre Aix-Marseille Université et L’État-major de Zone de Défense Sud

Accueil > Aix Marseille > Société > Convention de partenariat signée entre Aix-Marseille Université et (...)

Une convention de partenariat entre Aix-Marseille Université (AMU) et l’État-Major de Zone de Défense Sud vient d’être signée par Eric Berton, Président d’AMU et le général de corps d’armée Benoît Houssay, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud, en présence de Romain Laffont, vice-président au partenariat avec le monde socio-économique d’AMU et le général Hubert Gomart.

Signature d’une convention entre Eric Berton, Président d’AMU et le général de corps d’armée Benoît Houssay © Armée zone Sud

Cette convention-cadre renforcera les synergies entre l’Armée et l’université autour de 4 piliers : le recrutement et l’insertion professionnelle - la formation - la recherche et l’innovation - la cyber sécurité.

Présentation des 4 axes de travail :

Axe n°1 – Recrutement : L’objectif est d’informer les étudiants sur les métiers de la défense, les accueillir en stages au sein des armées pour y découvrir les différents métiers et recruter ceux qui souhaitent se tourner vers différentes formes d’engagement en les accompagnant dans leur insertion professionnelle.

Axe n°2 – Formation : Le but est de valoriser les formations universitaires relevant de l’esprit de défense et sensibiliser les futurs enseignants à cet esprit de défense. Les personnels militaires bénéficieront de formations tout au long de leurs carrières pour l’acquisition de compétences ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Axe n°3 – Recherche et innovation : le développement de partenariats scientifiques entre l’Agence de l’innovation de défense (AID) et AMU instaurera une nouvelle politique de recherche et d’innovation entre nos deux institutions pour pérenniser les protocoles de R&D et former les étudiants acteurs des programmes.

Axe n°4 – Cybersécurité : Ce dernier axe vise à sensibiliser l’ensemble des étudiants sur cette question et former ceux qui souhaitent s’orienter dans les filières Cyber ou dérivées mais aussi accompagner les étudiants experts.

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, cet événement s’est tenu à huis clos.

La rédaction