Corsair renforce sa présence en outre-mer avec l’ouverture des vols Marseille-La Réunion-Mayotte à partir du 21 juin

La compagnie Corsair a intégré le A330neo dans sa flotte ©Corsair

Des vols de nuit vers La Réunion et Mayotte

Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit vers La Réunion. A l’arrivée à La Réunion, les clients pourront également profiter d’une connexion très rapide vers Mayotte (en 1h35 dans les sens aller vers Mayotte et 1h dans le sens retour vers la Métropole/province), via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de formalités d’immigration, continuation des bagages).

Les réservations sont ouvertes sur le site de Corsair et en agences de voyage. Dans le cadre de l’offre Totale Sérénité, « tous nos billets sont actuellement modifiables/remboursables sans frais. »

Programme de l’été 2021 (jusqu’à début du mois d’octobre 2021) :

• Vol Marseille - La Réunion (MRS-RUN) tous les lundis et mercredis.

Le 1er départ de Marseille aura lieu le 21 juin 2021. Départ de Marseille à 22h05, pour une arrivée à La Réunion à 11h00 (heures locales). Connexion pour Mayotte à 12h30, arrivée à 13h45.

• Vol La Réunion - Marseille (RUN-MRS) tous les mardis et dimanches.

Le 1er départ de La Réunion aura lieu le 20 juin 2021. Départ de La Réunion à 20h15, pour une arrivée à Marseille à 05h20 (heures locales).

Connexion de Mayotte : vol Mayotte - La Réunion (DZA-RUN) à 16h00, arrivée à La Réunion à 19h10.

A partir d’octobre 2021 :

• Vol Marseille - La Réunion (MRS-RUN) avec des départs tous les jeudis et samedis.

• Vol La Réunion - Marseille (RUN-MRS) avec des départs tous les mercredis et vendredis.

L’île de La Réunion : une destination touristique pleine de richesses

Ile aux multiples facettes, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, La Réunion est réputée pour son intérieur volcanique recouvert de forêt tropicale, ses récifs de corail et ses plages. Cette destination promeut un tourisme raisonné tourné et de plus en plus vers l’écotourisme.

Mayotte, petit Eden français encore trop méconnu

Sable blanc, immense lagon fermé, Mayotte fait partie de ces destinations méconnues et pourtant paradisiaques de l’océan Indien. L’île, que l’on surnomme aussi l’île au Lagon (avec ses 160 km de barrière de corail) ou encore l’île aux Parfums (avec la culture de l’ylang-ylang), offre une expérience de voyage totalement différente et pourtant si complémentaire de La Réunion. Dépaysement total garanti !

La ligne Marseille - La Réunion - Mayotte bénéficiera dès l’ouverture de la modernisation de la flotte de Corsair

Les vols seront opérés sur des A330neo, avions neufs de dernière génération qui viennent d’intégrer la flotte de Corsair. En effet, sur les 5 A330neo commandés, 2 ont déjà intégré la flotte et le 3e sera en service en juin 21. En juin 22, le 5e neo remplacera le dernier A330-200 encore présent dans la flotte qui sera alors considérablement rajeunie avec un âge moyen de 5 ans.

Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo, avion de dernière génération, sont en très nette amélioration par rapport à celles des B747 : réduction de 60% de l’empreinte sonore, réduction de 25% de la consommation de carburant et d’émissions carbonées et 282 tonnes de CO2 économisés par siège.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle transporte 1,2 million de passagers par an. Corsair opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte), l’Afrique (Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal). Ouverture de vols province au départ de Lyon et Marseille vers La Réunion et Mayotte à compter du 21 juin 2021.