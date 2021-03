Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Corse : les cliniques Maymard rejoignent le groupe Almaviva

Une nouvelle porte s’ouvre pour le groupe des cliniques Maymard ©Maymard

C’est par le biais d’un communiqué, paru le mardi 9 mars, que la nouvelle est tombée : Almaviva Santé a annoncé « avoir conclu l’opération de rachat des cliniques Maymard. » Cette information était un secret de polichinelle, puisque dès le mois de décembre, le nouvel acquéreur avait avoué être « en négociation exclusive pour l’acquisition des établissements ». Même si rapidement, ces discussions entre les deux entités avaient suscité l’ire du groupe nationaliste Femu a Corsica et les vives inquiétudes de la CGT, pour Lizy Maymard, présidente du groupe corse, cela semblait la solution idoine recueillant l’adhésion « des médecins et du personnel soignant de Maymard ».

Renforcer l’offre de soins sur le territoire de Haute-Corse

Après la signature de l’accord, la dirigeante éponyme n’avait certainement pas changé d’avis : « ce rachat permettra de continuer à assurer une prise en charge de proximité et de qualité aux habitants de la région de Bastia ». Une volonté confirmée quelques instants auparavant par Yann Coléou, président d’Almaviva : « nous souhaitons apporter, aux patients corses, une expertise médicale éprouvée ainsi qu’une capacité d’investissement et de développement pour renforcer l’offre de soins sur le territoire de Haute-Corse, en partenariat avec l’hôpital public. »

Plus de 20 000 patients chaque année

Le groupe des Cliniques Maymard est un acteur historique du secteur médical privé. Créé en 1941 à Bastia, par le docteur Raoul Maymard, les établissements qui portent son nom comptent 140 lits et places répartis sur plus de 10 000 m2 à travers la polyclinique Maymard, la clinique Filippi, la clinique Toga, une unité d’hospitalisation à domicile, le centre de dialyse Sainte-Catherine. Sans oublier des activités connexes comme la radiothérapie et la médecine nucléaire. Au total, ce ne sont pas moins de 70 praticiens et 400 salariés qui prodiguent des soins à plus de 20 000 patients chaque année.

Ange Olmeta