Costa Croisieres consolide son programme de reprise avec trois de ses plus récents navires

Costa renouvelle ses offres pour le deuxième semestre 2021 et pour 2022, avec des nouveautés en Méditerranée, dans les Caraïbes, les Émirats Arabes Unis et en Amérique du Sud. Et, à partir du printemps 2022, les trois navires les plus innovants Costa Firenze, Costa Toscana et Costa Smeralda, navigueront en Méditerranée.

A la suite à la reprise de ses croisières en Italie début mai, Costa Croisières continue de préciser son programme et fait de nouvelles annonces importantes pour le deuxième semestre 2021 et la saison 2022. Parmi elles, de nouvelles destinations sont annoncées ainsi que de nouveaux positionnement pour les trois nouveaux navires du groupe : le Costa Firenze, le Costa Toscana et le Costa Smeralda.

Le dernier navire de la flotte, le Costa Firenze, qui débutera sa première croisière le 4 juillet prochain, poursuivra ses activités en Méditerranée jusqu’à la fin du mois de novembre 2021. L’hiver prochain, il mettra le cap vers Dubaï, où il opérera des croisières à destination des Émirats Arabes Unis, d’Oman et du Qatar, ce qui permettra aux passagers de visiter l’exposition universelle « Expo 2020 Dubaï ». A partir d’avril 2022, le Costa Firenze retournera en Europe pour offrir des croisières entre l’Italie, la France et l’Espagne.

De nouvelles destinations

La présence de Costa en Méditerranée sera renforcée par le Costa Toscana, nouveau navire durable, propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) qui est actuellement en construction et qui débutera ses activités à partir de Décembre 2021. En 2022, le navire effectuera des croisières d’une semaine en Méditerranée occidentale avec des départs de Marseille, ce qui permettra notamment de visiter au cours du même séjour des destinations sublimes comme Barcelone et Valence au printemps ou encore Ibiza et Valence l’été. Ainsi, l’hiver prochain, le navire amiral Costa Smeralda prendra la place de son jumeau Costa Toscana Amérique du Sud, avant de revenir en Méditerranée pour des séjours en Italie, France et Espagne.

Trois navires les plus innovants

« L’offre de Costa pour 2021 et 2022 est riche et variée. Suite à l’ouverture des ventes, nous avons perçu de nombreux signes positifs et une forte demande des clients, ce qui nous a amené améliorer nos offres, en y ajoutant notamment de nouvelles destinations. Nous continuons de mettre en place notre plan graduel de reprise, dans un contexte qui reste cependant évolutif. En ce sens, nous offrons à nos passagers des vacances mémorables, avec nos navires les plus récents, un service de haute qualité, des restaurants, spas, et une présence forte dans l’ensemble des destinations où nous nous rendons. A partir de mai 2022 en Méditerranée, nous mettrons en service pour la première fois nos trois navires les plus innovants, qui permettront à nos passagers d’avoir une expérience véritablement unique », a déclaré Mario Zanetti, Président de Costa Croisières.

Les programmes de Costa pour l’hiver 2021/2022 seront complétés par quatre navires additionnels :

Le Costa Diadema partira comme prévu de Savone le 26 septembre, en offrant des croisières longues en Turquie et en Grèce ou en Espagne et au Portugal. A partir de décembre, le navire sera déployé aux Caraïbes, avec trois itinéraires différents afin de découvrir certaines des plus belles îles de la région.

Le Costa Fascinosa reprendra ses activités le 23 septembre de Savone, pour un itinéraire de 10 jours jusqu’à Lisbonne, avant de rejoindre l’Amérique du Sud au cours de l’hiver.

Le Costa Deliziosa continue son programme de croisières dans l’est de la Méditerranée jusqu’au 8 janvier 2022, où il partira pour un tour du monde. Enfin, le

Costa Luminosa, qui opère déjà dans l’est de la Méditerranée, offrira des croisières de deux semaines aux îles Canaries et en Israël.

Lors de la saison 2022, en plus du Costa Firenze, du Costa Toscana et du Costa Smeralda, qui navigueront en Méditerranée occidentale, trois autres navires navigueront en Méditerranée orientale : le Costa Deliziosa, le Costa Luminosa, et le Costa Pacifica. Quatre autres de nos navires, le Costa Diadema, le Costa Fascinosa, le Costa Favolosa et le Costa Fortuna, navigueront en Europe du Nord, offrant ainsi des croisières dans les villes baltiques et dans fjords norvégiens.

L’ensemble des nouveaux éléments du programme de Costa Croisières seront disponibles dans les prochaines semaines sur le site de réservation. La compagnie contactera les passagers et les agences de voyages impactées par ces changements au plus tôt afin de leur fournir toutes les informations nécessaires.