Côte d’Azur : le secteur hôtelier prépare son middle management

Lancée en février 2021, par la CCI Nice Côte d’Azur en partenariat avec les syndicats professionnels hôteliers d’Antibes-Juan-les-Pins, Cannes, Menton et Nice, la formation « Hospitality Middle Manager » a présenté sa première promotion de professionnels du tourisme. Ce programme, nouveau et inédit en France, associe la filière tourisme du Campus Sud des Métiers, la Région Sud , Pôle emploi et 16 établissements hôteliers de 4 étoiles et plus, situés principalement à Nice, Antibes et Cannes.