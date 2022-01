Coupe de France - 16e de finale. Chauvigny 0 - OM 3 : L’OM évite le piège et se qualifie

Accueil > Sports > Coupe de France - 16e de finale. Chauvigny 0 - OM 3 : L’OM évite le (...)

Arkadiusz Milik a ouvert le score à Limoges (Photo Laurent Saccomano/Archives Wallis.fr)

Cette fois, ils n’ont pas concédé l’ouverture du score en se faisant peur. Sérieux, appliqués et professionnels, les joueurs de Jorge Sampaoli ont fait le travail en battant facilement les amateurs de l’US Chauvigny, club du département de la Vienne. Délocalisé à Limoges, le stade Beaublanc ne pouvait pas dépasser la jauge de 8 000 spectateurs imposée par la Préfecture de la Haute-Vienne. Et parmi eux, 600 supporters marseillais qui avaient fait ce long déplacement. Le premier match de l’année 2022 était le prototype parfait du match piège pour une équipe professionnelle opposée à des modestes joueurs amateurs qui jouent le match de la saison, voire de leur carrière. Le respect de l’adversaire passe par le respect du jeu et l’OM l’a respecté en alignant la meilleure équipe.

Gerson deux fois passeur

Après deux tirs de Cengiz Under et de Milik ainsi que sept corners frappés par Dimitri Payet, un centre de Luan Peres était récupéré en pivot par Arkadiusz Milik qui ouvrait le score à la demi-heure de jeu. Trois minutes avant le repos, Saliba en position de milieu offensif trouvait Gerson qui centrait pour Under qui doublait le score. Les Olympiens terminaient la première période en maîtrisant le match. Steve Mandanda qui jouait hier soir son 600e match sous les couleurs de l’OM, n’avait eu qu’un seul arrêt à effectuer en quarante cinq minutes. L’OM gérait la partie et après une tentative de la tête de Mattéo Guendouzi, Gerson évitait la sortie de Caillaud, le portier Chauvinois, et centrait pour Amine Harit qui clôturait la marque. La messe était dite et les Olympiens seront fixés sur leur adversaire en huitièmes de finale, mardi soir avant Lens-Lille, dernier match des seizièmes de finale. Les huitièmes de finale sont prévues les 29 et 30 janvier 2022 .

Gilbert DULAC

