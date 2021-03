Accueil > Sports > Coupe de France. Aubagne 0-Toulouse 2 : L’aventure est terminée

Trois Toulousains et trois Aubagnais se disputent le ballon (Photo Wallis. fr/Laurent Saccomano)

Aubagne leader de son groupe, doit penser à la saison prochaine qui pourrait être celle de l’accession en National.

Aubagne Football Club a été aussi sur la pelouse du stade Francis Turcan à Martigues un bel ambassadeur de sa ville et du football amateur. Car il y avait guère de différence entre les professionnels et les amateurs. C’est le réalisme en attaque et la rigueur défensive qui ont été décisifs. Deux buts inscrits aux neuvième et cinquante-troisième minutes ont suffi aux jeunes Toulousains pour s’imposer. Les joueurs d’Eric Rech ont mis La Défense toulousaine sous pression mais il manquait toujours la touche finale pour marquer un but. Sous la conduite de leur capitaine Bilel Agueni, les Aubagnais se sont appliqués à développer un beau jeu. Orsattoni, Gomis et Do Pilar Patrao n’ont pas ménagé leurs efforts en attaque. Après la décision regrettable de l’arrêt du championnat de National 2, Aubagne leader de son groupe, doit penser à la saison prochaine qui pourrait être celle de l’accession en National.

Gilbert DULAC