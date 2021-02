Coupe de France. Auxerre 0 - OM 2 : Une éclaircie dans la grisaille

Accueil > Sports > Coupe de France. Auxerre 0 - OM 2 : Une éclaircie dans la (...)

Ouf ! Ils ont enfin gagné un match. En s’imposant dans le froid et sur la pelouse dégagée de neige du stade de l’Abbé Deschamps à Auxerre, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Pour la manière, on repassera car on retiendra surtout la fin d’une mauvaise série de sept matchs sans victoire au bilan de l’équipe depuis le 6 janvier. La spirale de l’échec est donc rompue mais il faut confirmer cette qualification dimanche prochain à Bordeaux en championnat.

Dario Benedetto a ouvert le score d’un coup de tête (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

En attendant, devant les caméras de France 3, les joueurs de Nasser Larguet, directeur du centre de formation et entraîneur intérimaire ont fait leur travail, avant l’arrivée éventuelle de l’Argentin Jorge Sampaoli début mars. Face à une jeune formation bourguignonne qui vise la montée en Ligue 1, l’OM a subi la domination et le pressing des Auxerrois en première mi-temps. Yohann Pelé était sauvé par le poteau (20e) et sortait devant un attaquant dans le temps additionnel.

Pelé, Lirola, Gueye et Benedetto ont fait un bon match

Benedetto piquait trop son ballon (13e) et Gueye gâchait un ballon de but (37e). Les entrées en jeu de Thauvin et Ntcham apportaient plus de vitesse et de précision dans le jeu. L’Espagnol Lirola était deux fois passeur décisif. Son centre trouvaite la tête de Benedetto qui ouvrait le scor (54e). Il lançait dans le temps additionnel Bamba Dieng qui doublait la mise. Tout ne fut pas parfait mais on retiendra les sourires des joueurs et la qualification. Pelé, Lirola, Gueye et Benedetto ont fait un bon match. Luis Henrique a encore déçu. Arrivé de Dakar l’été dernier, Bamba Dieng qui joue en National 2 est la lueur d’espoir de ce match dans le froid d’Auxerre.

Gilbert DULAC