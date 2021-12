Coupe de France. OM 4 - Cannet-Rocheville 1. L’OM se fait peur et se qualifie

Accueil > Sports > Coupe de France. OM 4 - Cannet-Rocheville 1. L’OM se fait peur et se (...)

Amine Harit aurait du bénéficier d’un penalty en première mi-temps (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Luis Henrique a marqué son premier but depuis qu’il porte le maillot de l’OM (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Cette fois la magie de la Coupe de France n’a pas eu d’effet en faveur des amateurs du Cannet-Rocheville qui évoluent en National 3, opposés aux professionnels de l’OM. Mais comme Aubagne face à Nîmes au tour précédent, l’Entente Sportive du Cannet-Rocheville a fait honneur au football amateur et à la Ligue de la Méditerranée. Les coéquipiers d’Anthony Catalayud, capitaine et croupier dans un casino de la Côte d’Azur, ont fait douter les joueurs de Jorge Sampaoli pendant quarante et une minutes. Le moment de l’égalisation de Milik sur penalty. Core, à la limite du hors-jeu, trompait Steve Mandanda d’un tir croisé. Réduits à dix après l’exclusion de Lahouel consécutive à un deuxième avertissement, les Azuréens faisaient de la résistance et s’inclinaient en deuxième mi-temps. Milik, deux fois, et Luis Henrique donnaient un score plus large à la qualification laborieuse des Marseillais.

Chauvigny-OM en seizième

Effectué hier soir, le tirage au sort des 16e de finale a donné les amateurs de l’US Chauvigny, pensionnaire de National 3, comme adversaire à l’OM. Le match se jouera le 2 ou le 3 janvier 2022 dans cette petite ville de la Vienne ou dans un autre stade du Centre-Ouest de la Région Nouvelle Aquitaine.

Gilbert DULAC

