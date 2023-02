Accueil > Sports > Coupe de France - Quarts de finale : L’OM recevra Annecy

Djibril Cissé a eu la main heureuse pour l’OM. L’Arlésien qui a porté le maillot blanc entre 2006 et 2009, a effectué hier soir en direct sur France 3 , le tirage au sort.

Les affiches des quarts de Coupe de France © FFF

Après Hyères à Martigues, Rennes et le PSG à l’Orange Vélodrome, ce sont les Savoyards d’Annecy, qui évoluent en Ligue 2, qui seront les adversaires des Olympiens. Est-ce un indice signifiant que cette année est la bonne pour l’OM qui n’a plus remporté la Coupe de France depuis 1989 ? Le match devrait se jouer le 1er mars entre le deuxième Classico OM-PSG le 26 février et le déplacement à Rennes le 4 ou le 5 mars.

Gilbert DULAC

Les autres matchs : Lyon-Grenoble (Ligue 2), Toulouse-Rodez (Ligue 2), Nantes-Lens