Coupe de France : l’OM éliminé et humilié par le Canet Roussillon (2-1)

Accueil > Sports > Coupe de France : l’OM éliminé et humilié par le Canet Roussillon (...)

« C’est la honte. On a fait de la merde ». Au micro d’Eurosport, Boubacar Kamara en colère n’a pas mâché ses mots. À Perpignan, l’OM tête basse, a mordu la poussière contre des modestes amateurs qui jouent en National 2, c’est à dire en quatrième division.

Posteraro ouvrait le score avant que Milik égalise (Photo illustration Wallis. fr/Laurent Saccomano)

Posteraro ouvrait le score avant que Milik égalise. À vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Bai trompait Yohann Pelé pour le but de la qualification. L’OM ne pouvait même pas aller jusqu’aux tirs au but. Hors sujet complet, les coéquipiers d’Alvaro Gonzalez, capitaine d’un soir, ont bafouillé leur football face à des amateurs sans complexe. Pour son dernier match sur le banc, Nasser Larguet espérait une meilleure fin d’intérim. Jorge Sampaoli qui sera présenté demain à 15 heures à l’Orange Vélodrome en conférence de presse, a un chantier immense devant lui. Il lui reste onze matchs pour sauver une saison calamiteuse et espérer terminer à la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa.

Gilbert DULAC