Coupe du Monde. France 2-Danemark 1 : Mbappé envoie la France en huitièmes de finale

Mbappé a décidé de battre des records

Depuis sa première sélection en équipe de France le 25 mars 2017 à 18 ans et 3 mois au Luxembourg, Kylian Mbappé a décidé de battre des records. Face au Danemark au Qatar, il a inscrit son septième but en Coupe du Monde et son trente et unième but en équipe de France. Il a déjà dépassé Just Fontaine et Jean-Pierre Papin qui avaient marqué chacun trente buts.

Passe décisive d’Antoine Griezmann

Le football est certes un sport collectif mais il compte aussi sur des individualités pour faire la décision et gagner en compétition. A la réception d’une action en duo avec Théo Hernandez, Mbappé a ouvert le score. Après l’égalisation des Danois qui a fait douter les Français, Mbappé a bénéficié de la vingt-sixième passe décisive d’Antoine Griezmann sous le maillot bleu pour redonner l’avantage et le sourire aux joueurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur pouvait se congratuler avec ses adjoints car ils ont accompli leur première mission : la qualification pour les huitièmes de finale.

Ousmane Dembélé a fait souvent la différence en attaque

Vainqueurs deux fois des Bleus en Ligue des Nations, au Stade de France et à Copenhague, les Danois étaient presque devenus le cauchemar de l’équipe de France. Mais, cette fois le contexte et l’enjeu étaient différents. Les coéquipiers d’Hugo Lloris ont réalisé un bon match techniquement et tactiquement, malgré l’égalisation de Christensen concédée sur un corner. Ils ont aussi été solides mentalement. En défense, Raphaël Varane, longtemps incertain car blessé, a effectué une bonne prestation. Dayot Upamecano a été vigilant. Ousmane Dembélé a fait souvent la différence en attaque.

Gilbert DULAC