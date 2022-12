Coupe du Monde. France 3 - Pologne 1 : Mbappé porte-bonheur des Bleus

Accueil > Sports > Coupe du Monde. France 3 - Pologne 1 : Mbappé porte-bonheur des (...)

Olivier Giroud et surtout Kylian Mbappé auteur de deux buts magnifiques, permettent à la France de se qualifier pour les quarts de finale. Les Bleus seront opposés à l’Angleterre .

Et soudain, le ballon a pris la forme d’un éclair digne de ceux déclenchés par Zeus sur son trône de l’Olympe. Les Bleus menaient déjà (1-0) au tableau d’affichage grâce à un but d’Olivier Giroud réussi une minute avant la fin du temps réglementaire de la première mi-temps, lorsque l’enfant de Bondy libre de tout marquage, contrôlait le ballon, se déportait sur la droite et ajustait un tir qui battait Wojciech Szcesny, le dernier rempart de la défense polonaise qui avait craqué seulement une fois sous la pression des rapides attaquants français.

A (2-0), le ticket pour les quarts de finale était presque validé pour les joueurs de Didier Deschamps. Les Champions du Monde 2018 avaient bien entamé le match. Ils dominaient sans parvenir à prendre l’avantage. Une belle frappe de Robert Lewandowski sonnait le réveil d’une équipe polonaise en léthargie. Lloris et Varane repoussaient deux tentatives polonaises. Les Bleus reculaient mais ne craquaient pas jusqu’à l’ouverture du score par Olivier Giroud. L’avant-centre du Milan AC récupérait une passe de Mbappé et battait Szecny d’une frappe croisée. Il a marqué à Doha son cinquante-deuxième but sous le maillot bleu, devenant ainsi le premier buteur de l’histoire de l’équipe de France devant Thierry Henry deuxième.

Le plus dur était fait : ouvrir le score et prendre un avantage psychologique sur l’adversaire qui devait courir après le score. Alors que le temps additionnel de la deuxième mi-temps était entamé, Kylian Mbappé envoyait un deuxième missile dans la lucarne de Szecny impuissant. A trois-zéro, la messe était dite malgré le penalty inscrit par Lewandowsky en deux temps.

La chasse aux records de Mbappé

Quatre buts en 2018, cinq buts en 2022 ; Kylian Mbappé se rapproche du record de l’Allemand Miroslav Klose qui a inscrit seize buts en Coupe du Monde. En 1958, le Français Just Fontaine avait marqué treize buts. Face à la Pologne, Mbappé a inscrit ses trente-deuxième et trente-troisième buts en équipe de France.

Gilbert DULAC

France-Angleterre ce samedi 10 décembre