Coupe du Monde. France 4 - Australie 1 : Entrée réussie pour les Bleus

Malgré l’ouverture du score par les Australiens, les joueurs de Didier Deschamps renversent le match et s’imposent largement

51 buts pour Olivier Giroud sous le maillot bleu qui égale Thierry Henry (Photo archives Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Lorsque l’Australien Goodwin a battu Hugo Lloris, on a cru revoir les fantômes du passé. Ceux de 2002 qui avaient vu les Français battus par les Sénégalais à Séoul dans le match d’ouverture (1-0). Et comme si cette mauvaise entame de match ne suffisait pas, Lucas Hernandez se blessait au genou sur l’action qui se concluait en but pour l’Australie. La compétition est terminée pour le défenseur du Bayern Munich qui souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il a été remplacé par son frère Théo au poste d’arrière gauche. La malédiction des blessures continuait pour les Bleus timorés qui subissaient la domination des modestes « Socceroos ».

Rabiot buteur et passeur

Les Français mettaient enfin le réveil et se révoltaient. Adrien Rabiot sonnait la charge en égalisant d’un coup de tête, à la réception d’un centre de Théo Hernandez. Le milieu de terrain de la Juventus Turin devenait passeur pour le 50e but d’Olivier Giroud sous le maillot bleu. Kylian Mbappé mettait sa touche technique à la domination française en récupérant de la tête un centre d’Ousman Dembele. Quant à Giroud, il a égalé le record de buts de Thierry Henry, en inscrivant son 51e but sous le maillot bleu sur un centre de Mbappé.

Tout n’a pas été parfait. Les Bleus ont des lacunes en défense qu’ils doivent vite corriger. Mais ils ont montré des qualités mentales et techniques qui leur ont permis de s’imposer et de prendre la tête du groupe D. Dans l’autre match de ce groupe, le Danemark et la Tunisie ont fait match nul (0-0).

Samedi prochain, la Tunisie sera opposée à l’Australie à 11 heures et la France aura le Danemark comme adversaire à 17 heures. Les Bleus peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en battant les Danois sans attendre le dernier match du groupe mardi 30 novembre contre la Tunisie.

L’Argentine battue par l’Arabie Saoudite

La sensation de mardi est la victoire de l’Arabie Saoudite contre l’Argentine (2-1). Après l’ouverture du score par Messi sur penalty, les Saoudiens dirigés par le Français Hervé Renard prenaient le contrôle du match en pratiquant un beau jeu. À suivre aujourd’hui, Maroc-Croatie, Allemagne-Japon et Espagne-Costa Rica.

Gilbert DULAC