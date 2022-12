Accueil > Sports > Coupe du Monde. Tunisie 1- France 0 : Battus mais qualifiés

Les Bleus seront opposés dimanche 4 décembre à 16 h à la Pologne d’Arkadiusz Milik (Photo archives Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Les Bleus de 2022 n’ont pas fait aussi bien que ceux de 1998 qui avaient gagné les trois matchs du premier tour. Ils ont eu une fausse joie quand Antoine Griezmann a égalisé à la fin du temps additionnel de la deuxième mi-temps, mais le but a été annulé par la VAR pour une position de hors jeu alors que l’arbitre avait sifflé la fin du match. Drôle de scénario ! L’arbitre consultait l’écran de la vidéo, rappelait les deux équipes, annulait le but et sifflait une deuxième fois la fin du match.

Neuf changements

Didier Deschamps avait décidé de laisser sur le banc des remplaçants presque tous les titulaires des deux premiers matchs. Steve Mandanda était dans les buts, les Olympiens Matteo Guendouzi et Jordan Veretout débutaient la rencontre. Dans un contexte hostile avec seulement 5 000 supporters français, c’était le premier match officiel en compétition entre la France et la Tunisie. En manque de repères, sans automatismes ni affinités techniques, les Bleus ont subi la domination des « Aigles de Carthage » qui auraient pu ouvrir le score en première mi-temps.

La perte du ballon par Fofana au milieu du terrain était sanctionnée par une percée dans l’axe de la défense française, Wahbi Khazri en profitait pour ouvrir le score à l’heure de jeu. Malgré cinq changements et les entrées en jeu de Griezmann et de Mbappé, la France s’inclinait en terminant à la première place du groupe grâce à une meilleure différence de buts que « lles Socceroos australiens ».

Deschamps : "Une deuxième compétition va démarrer"

Didier Deschamps au micro de TF1 : « Le but annulé de Griezmann ? Je ne sais pas, peut-être qu’il y a une position de hors jeu. Cela a mis du temps, ça a calmé notre joie d’être revenus parce qu’on le méritait. On a eu des difficultés de par les choix que j’ai fait. Cela devra nous servir dans quatre jours. Des joueurs étaient à risque et on avait fait deux matchs à haute intensité. Ça permet aux entrants de voir la différence qu’il y a, c’est un match de Coupe du monde. L’objectif est atteint, on va récupérer, une deuxième compétition va démarrer. ».

Konaté : « On n’était pas au niveau »

Ibrahima Konaté, au micro de BeIN Sports : « J’ai horreur de perdre. Ce week-end, il n’y aura pas de cadeau, ça sera un match et c’est tout. Je ne peux pas dire qu’il y a eu trop de changements, si on est là aujourd’hui, on ne peut pas jouer sur cette excuse-là, on n’était pas au niveau, il y avait trop de déchet technique. Il faut qu’on se concentre sur le prochain match, être soudés et oublier cette petite erreur. Que ce soit l’Argentine, le Mexique ou qui que ce soit, ça va être un match difficile. »

