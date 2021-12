Covid-19. 5e vague : une période de fêtes sous contraintes et un début d’année sous pass vaccinal

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19. 5e vague : une période de fêtes sous contraintes et un début (...)

Jean Castex vient d’annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la 5e vague de Covid. Et noyée parmi les annonces, une retient cependant l’attention : la transformation prochaine du pass sanitaire en pass vaccinal. Le Premier ministre a en effet dévoilé qu’un projet de loi serait soumis au Parlement début janvier « pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass ».

Jean Castex dévoile un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal (Photo capture d’écran)

« Il n’est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d’une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise », assène le chef du gouvernement en évoquant le projet de loi. Loi qui, si elle est adoptée, changera la donne pour les non-vaccinés. Actuellement le pass sanitaire peut s’obtenir grâce à un parcours vaccinal complet, un test PCR ou antigénique négatif, et un justificatif de guérison du Covid. Avec cette nouvelle loi le pass vaccinal remis après parcours vaccinal complet- sera le nouveau « Sésame ». Il concernera les lieux de loisirs (bars, restaurants, cinémas...). Par ailleurs, la question de l’étendre aux transports sera tranchée lors du débat parlementaire.

Jean Castex précise : « Je procéderai en début de semaine prochaine à la concertation préalable sur ce projet, ainsi que sur toutes autres dispositions utiles pour étendre au maximum la vaccination. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l’essentiel, de personnes non vaccinées »

Un projet de loi sera présenté au Conseil des ministres du 5 janvier prochain pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.

Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés : ils sont largement majoritaires dans nos services de soins critiques. pic.twitter.com/eU7GK6Lb1H — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 17, 2021

Le chef du gouvernement annonce encore : « Parallèlement, nous amplifierons les démarches dites "d’aller vers" en direction des populations non vaccinées et qui ont pu passer à côté de la vaccination par méconnaissance ou parce qu’elles sont les plus éloignées du système de soins. » Toujours dans l’optique de renforcer l’obligation vaccinale, le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé samedi qu’une dose de rappel serait obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier 2022.

La rémunération des heures supplémentaires à l’hôpital va être doublée

La rémunération des heures supplémentaires réalisées à l’hôpital sera « multipliée par deux » à compter de ce lundi 20 décembre. « Nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période » et « des mesures seront également déployées pour nos services d’urgence, mais ce que nos soignants attendent de nous, c’est que nous soyons prudents et surtout que nous nous vaccinions », a ajouté le chef du gouvernement.

Un peu plus de 300 cas d’Omicron en France

Le variant Omicron a été détecté chez plus de 300 personnes dans plusieurs régions. « Nous pensons que ce variant (Omicron) va se diffuser très rapidement, au point de devenir dominant dès le début de l’année 2022, comme il l’est déjà au Royaume-Uni avec plus de 90 000 cas recensés aujourd’hui », considère Jean Castex qui tient à ajouter : « Nous ne connaissons encore pas tout de ce variant. Si sa vitesse de

propagation apparaît beaucoup plus élevée, il ne semble pas plus dangereux

que le Delta et les données dont nous disposons indiquent qu’une couverture vaccinale complète avec la dose de rappel nous protège bien contre les

formes graves de la maladie. Il n’empêche qu’une nouvelle vague de contaminations arrive, alors même que nous sommes déjà à un niveau très haut. (...) Nous devons donc prendre de nouvelles dispositions. »

Des recommandations pour les fêtes

Jean Castex rappelle combien le maintient des gestes barrières est important. Il a aussi interdit les grands rassemblements de fin d’année. « Appliquons un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risques. Évitons les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grands dîners ». Les concerts et les feux d’artifice ainsi que les rassemblements « sauvages » seront interdits le soir du 31 décembre, a-t-il précisé. Il invite aussi les Français « à se tester dans les jours qui précèdent les fêtes ».

L’accès à la dose de rappel facilité

A compter du 3 janvier 2022, il sera ainsi possible de se voir administrer une dose de rappel quatre mois seulement après la précédente, contre cinq actuellement. Jean Castex présentant cette injection comme le meilleur moyen d’endiguer la vague de contaminations par le variant Omicron qui se diffuse « à une vitesse fulgurante en Europe ».

Patricia MAILLÉ-CAIRE

