Covid-19 : 9 propositions de Régions de France pour accélérer et réussir la campagne de vaccination

Régions de France dénonce "un ministère de la Santé qui a souhaité organiser et décider seul de la stratégie et des actions à mener"

Réunis ce mercredi 6 janvier en conseil, les présidentes et présidents des Régions de France ont d’abord souhaité adresser à leurs concitoyens des vœux de santé et d’espoir retrouvé. « Nous pensons que les traitements et les vaccins permettent d’éradiquer le virus. Nous croyons que 2021 peut être l’année de la reconstruction et d’un nouveau départ, l’année de l’espoir retrouvé », a déclaré son président Renaud Muselier qui ajoute « grâce à la vaccination, nous pourrons assurer la santé de nos concitoyens qui le souhaitent ainsi que la reprise d’une activité économique, sociale et culturelle proche de la normale ». Les Régions font de la réussite de la campagne de vaccination leur objectif prioritaire en ce début d’année avec les contrats d’avenir et de relance 2021-2027.

Les Régions ont répondu présent partout où leur action était possible et autorisée, sans polémique

Les Régions, dans un communiqué tiennent à rappeler leur engagement « sans faille » dans la bataille de la crise sanitaire et économique, et ce, « dès le premier jour ». Avec l’achat et la distribution de masques, les actions économiques d’urgence, et la mise en place de campagnes de tests, « elles ont répondu présent partout où leur action était possible et autorisée, sans polémique ».

Dans cette logique, elles ont souhaité anticiper sur la campagne de vaccination, afin d’éviter les problèmes rencontrés par l’État avec les masques et les tests. Elles se sont associées aux départements et aux communes dans le cadre de Territoires Unis en proposant par courrier le 25 novembre de se mettre à la disposition du gouvernement pour accompagner cette campagne. Un deuxième courrier de Renaud Muselier a été adressé à Olivier Véran le 19 décembre réitérant ces propositions. De plus, afin d’éviter des crispations inutiles, les régions ont désigné le docteur Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, comme interlocuteur politique et opérationnel du Ministre de la santé.

« Le ministère de la santé a souhaité organiser et décider seul de la stratégie et des actions à mener »

Régions de France de déplorer : « Malheureusement, aucune des réunions mises en place dans ce cadre n’ont permis de co-construire quoi que ce soit. Elles n’ont été que des boîtes d’enregistrement. Le ministère de la santé a souhaité organiser et décider seul de la stratégie et des actions à mener, y compris dans le plus petit niveau de détail. Les 45 pages du « guide » consacré à la vaccination dans les Ehpad ont même étonné le Président de la République ». Face à un démarrage de la campagne de vaccination qui, pour le moins, fait débat, Renaud Muselier avance : « Ce démarrage est regrettable, mais il n’est pas trop tard pour redresser la barre. Seul l’avenir compte et c’est pourquoi les Régions ont souhaité faire au gouvernement une série de propositions à la veille de la conférence de presse que doit tenir le Premier ministre ». Le président de Régions de France poursuit : « Nous faisons confiance au pragmatisme de Jean Castex pour accélérer et réussir la campagne de vaccination ». Fortes de l’expérience acquise depuis le mois de mars, les Régions veulent apporter leur contribution pour réussir cette campagne indispensable pour notre pays : « C’est la santé de nos concitoyens qui est en question, et elle prime quoi qu’il arrive. Notre grand pays doit se montrer à la hauteur de sa réputation mondiale, et au-delà de la situation sanitaire, c’est la vie économique sociale et culturelle que l’on doit retrouver au plus tôt », conclut Renaud Muselier.

