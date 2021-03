Covid-19 : AMU organise des séances de vaccination pour ses personnels volontaires

Accueil > Aix Marseille > Société > Covid-19 : AMU organise des séances de vaccination pour ses personnels (...)

Aix-Marseille Université, par la voix de son président Eric Berton, appelle de ses vœux les autorités nationales et sanitaires depuis plusieurs mois pour que la vaccination soit possible sur les sites universitaires. Dans l’attente que les étudiants soient reconnus public prioritaire, l’université organise pour début avril des séances de vaccination pour ses personnels volontaires, au sein des centres médicaux du Service universitaire de médecine préventive des personnels (SUMPP). Les personnels éligibles à la vaccination -dans le cadre de la stratégie nationale en vigueur - seront prioritaires. Mais tout agent d’AMU désirant se faire vacciner pourra désormais prendre rendez-vous avec un médecin d’AMU.

Eric Berton, président d’AMU appelle à une vaccination sur les sites universitaires © Mireille Bianciotto

La pandémie de Covid-19 bouleverse depuis plus d’un an la vie universitaire. Les enjeux de cette crise sur la jeunesse sont grands. Jamais la recherche scientifique n’avait fait l’objet d’autant d’espoirs à l‘échelle planétaire et aujourd’hui, la vaccination contre la Covid-19 est le moyen médical le plus efficace pour lutter contre sa propagation et sa mortalité. Cette semaine, le Président Berton a donc adressé un message à l’ensemble des personnels d’AMU pour que, quiconque le souhaitera, puisse se faire vacciner durant les heures de travail par les équipes du SUMPP dans les cabinets médicaux des campus de Saint-Charles, Saint-Jérôme, Luminy et Aix-en-Provence. C’est une facilité d’accès au vaccin qu’il a souhaité proposer dans

un premier temps aux personnes éligibles, début avril, dans une phase 1 de vaccination.

Une liste de volontaires, moins restrictive en termes d’âge et de comorbidité, sera également établie sur rendez-vous pour les phases suivantes de vaccination au sein d’AMU. Qui peut bénéficier en priorité du vaccin ? La stratégie vaccinale nationale priorise les publics cibles selon leur vulnérabilité face au virus. Les individus âgés de 55 à 64 ans présentant des facteurs de comorbidité peuvent être vaccinés en priorité.

Parmi eux, ceux ayant déjà été atteints par le virus doivent attendre 6 mois après leur test PCR positif avant de pouvoir se faire vacciner. Les seules contre-indications au vaccin sont des antécédents d’allergie grave à certains médicaments ou à certains vaccins. Les médecins les guideront. A ce jour, c’est le vaccin du laboratoire Astra-Zeneca distribué en France qui sera utilisé dans cette campagne pour les personnes de 55 ans et plus.

La rédaction