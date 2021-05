Covid-19. Allègement des mesures : conditions d’application et contrôles renforcés

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Allègement des mesures : conditions d’application et contrôles (...)

A la suite des mesures nationales annoncées, la première étape d’allègement des mesures en vigueur de lutte contre l’épidémie de Covid-19 permet dès ce mercredi 19 mai 2021, la réouverture des commerces, des terrasses, des musées, des salles de cinéma et de théâtre avec des jauges limitées et dans le respect de certaines mesures.

Les forces de l’ordre seront engagées afin de s’assurer du respect des nouvelles mesures en vigueur ©Destimed

Les nouvelles mesures

Consommation sur place, assis et en terrasse uniquement dans la limite de six personnes par table dans les bars et restaurants.

Jauge limitée à 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

Couvre-feu à 21h00.

Respect des gestes barrières : le port du masque reste obligatoire.

Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique (hors terrasses).

Conformément aux instructions de Frédérique Camilleri, Préfète de police des Bouches-du-Rhône, les forces de l’ordre seront engagées afin de s’assurer du respect des nouvelles mesures en vigueur notamment dans les Établissements Recevant du Public (ERP), et ce dès ce mercredi 19 mai 2021. Toute infraction sera systématiquement verbalisée.

Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, appellent « à la responsabilité individuelle de chacun ».