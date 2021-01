Covid-19. Couvre feu à 18 heures : réaction du maire de Marseille, Benoît Payan

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Couvre feu à 18 heures : réaction du maire de Marseille, (...)

Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 (Photo MN/BMPM/MT François Etourneau).

Benoît Payan précise, via un communiqué, avoir indiqué cet après-midi au ministre de la Santé, « si je comprends cette décision au regard de l’évolution de la situation, je serai très attentif aux mesures compensatoires mises en place par l’État auprès des commerçants impactés et de tous ceux qui souffrent des conséquences de cette pandémie. » Rappelle que la situation sanitaire « continue de se dégrader de façon très inquiétante ». Dit avoir été informé de l’apparition d’un cluster de la souche du variant britannique de la Covid-19 à Marseille. « Nous avons donc proposé avec mon équipe municipale aux autorités préfectorales et sanitaires le concours immédiat du Bataillon de marins-pompiers de Marseille pour tester et isoler au plus vite les cas contacts de cette souche pour endiguer la propagation. Il nous faut désormais agir très vite pour endiguer la propagation de cette forme mutante et virulente de la Covid-19. »

40 marins-pompiers sont immédiatement mobilisables

Pour ce faire, annonce Benoît Payan : « 40 de nos marins-pompiers sont immédiatement mobilisables pour armer nos 2 cellules mobiles d’interventions biologiques, nos 10 unités de tests à résultat rapide embarquées pour tester en urgence toutes les personnes cas contacts recensées, l’environnement et les eaux-usées. Nous nous tenons prêts également à envoyer si besoin des équipes de décontamination, ainsi que des unités médicales d’urgence. » Le maire de Marseille précise encore que « depuis le début de la crise sanitaire, la Municipalité prend ses responsabilités et mobilise l’ensemble de ses services pour lutter contre cette épidémie et garantir la santé de tous les Marseillaises et les Marseillais. C’est pourquoi, pour éviter une troisième vague, cette décision doit s’accompagner d’une accélération de la campagne de vaccination. »

Marseille est d’ores et déjà prête à armer des centres de vaccination

Précisant que la ville de Marseille est d’ores et déjà prête à armer des centres de vaccination dans tous les secteurs de la Ville « notamment auprès des plus fragiles ou dans des lieux emblématiques comme le Stade Vélodrome ». Pour le maire de Marseille : « Le vaccin est notre lueur d’espoir pour protéger la santé des Marseillais et reprendre au plus vite toutes les activités économiques, sociales et culturelles de notre ville. Je rappelle à toutes et tous l’importance de respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger nos proches. C’est ensemble, unis et déterminés que nous vaincrons le virus. »

