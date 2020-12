Covid-19. Estrosi mène la bataille contre un troisième confinement à Nice

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Covid-19. Estrosi mène la bataille contre un troisième confinement à (...)

Les derniers indicateurs liés à l’épidémie de Covid-19 sur le département des Alpes-Maritimes montrent une hausse des contaminations et admissions en réanimation et un relâchement constaté sur l’espace public par les services de la ville et la Police Municipale depuis le premier jour des vacances de Noël. Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d’Azur a convoqué ce lundi 28 décembre le Conseil local de santé publique de la ville de Nice (instance réunissant l’ensemble des acteurs de la santé, du public et du privé). Des décisions fortes ont été prises pour endiguer le virus dans la ville de Nice et dans le département des Alpes-Maritimes.

Les mots d’Olivier Véran ont trouvé écho du côté de Nice et Christian Estrosi n’est pas homme à ne pas prendre de décision. Pour combattre le plus efficacement possible ce Covid-19 si résistant et tout mettre en œuvre pour éviter le spectre du troisième confinement, le maire de Nice a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et a convoqué un conseil d’experts. Le verdict est sans appel : il faut durcir les mesures appliquées actuellement, d’autant que le réveillon du nouvel an est un facteur de risque aggravant. « Depuis quelques jours, le taux d’incidence remonte de manière préoccupante dans les Alpes-Maritimes », alerte le conseil.

Nice veut éviter absolument le troisième confinement

Christian Estrosi se veut prudent, mais rappelle que les Alpes-Maritimes ne sont pas forcément les mauvais élèves de l’Hexagone et que la crise sanitaire continue de toucher l’ensemble du territoire. Les mesures envisagées sont donc préventives avant tout, car « rien n’écarte le fait que nous n’ayons pas sous quinze jours au plus un afflux important », explique le maire de Nice. D’où cette « exigence de prendre à titre de précaution des mesures d’anticipation. » Pour combattre efficacement la propagation du virus, Christian Estrosi en appelle avant tout à Olivier Véran et lui demande « tout de suite » de mettre en place la stratégie vaccinale au niveau local.

Monaco et l’Italie dans le viseur de Christian Estrosi

Bien conscient que cela ne peut suffire dans l’urgence, Nice veut aller plus loin et appliquer des mesures plus restrictives, notamment sur les déplacements entre certains territoires. Dans le viseur, Monaco ou l’Italie ! « Nous demandons au gouvernement, soit de demander à la Principauté de mettre en place le même protocole qu’en France, soit de prendre des mesures pour ne plus permettre des allers et venues entre France et Monaco hors certificat de travail », développe le conseil de santé. Pour l’aéroport, la stratégie et quelque peu différente, mais les contrôles tout aussi stricts : « Nous sommes aujourd’hui à 120 vols par jour, tous les passagers doivent faire l’objet d’un test avant d’en sortir. »

Pas question de transiger pour le 31 décembre

Christian Estrosi semble savoir exactement ce qu’il veut ! D’ailleurs, il n’hésite pas à cibler les communes de l’Est de Nice, là où le taux de circulation semble le plus fort (d’après les contrôles effectués sur les eaux usées qui passent sur Haliotis). Le patron de la cité niçoise propose donc au préfet d’avancer le couvre-feu en vigueur en passant à 18 heures ou 19heures. D’ailleurs, pour que ce dernier soit respecté, il envisage un renforcement des contrôles de police. Notamment pour le soir du réveillon du jour de l’an. « Il faudra être intraitables. Il ne doit pas y avoir de soirées », prévient Estrosi.

Fabian FRYDMAN

Nous ne souhaitons pas d’un nouveau #confinement, car la population souffre suffisamment des mesures de privations déjà imposées. Nous adressons ainsi plusieurs propositions pour restreindre les déplacements avec les territoires voisins. pic.twitter.com/J3da1inkeE — Christian Estrosi (@cestrosi) December 28, 2020