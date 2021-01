Covid-19 : La France n’est pas touchée par le virus du confinement... pour l’instant

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19 : La France n’est pas touchée par le virus du (...)

Jean Castex annonce nombre de mesures mais pas de reconfinement (Photo capture d’écran)

De 3e confinement il n’y aura pas... pour l’instant

« Nous pouvons encore nous donner une chance d’éviter » un nouveau confinement, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, ce vendredi 29 janvier depuis l’Élysée, en dévoilant de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. « La question d’un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données », en raison d’un « fort risque d’accélération » de l’épidémie, a néanmoins reconnu le chef du gouvernement.

Fermetures de frontières, tests...

Fermeture des frontières vers et en provenance de pays extérieurs à l’UE. Cette mesure entrera en vigueur dimanche, à zéro heure, et concernera tous les déplacements. « Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux ». Par ailleurs, « tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux à compter de ce dimanche », a ajouté le chef du gouvernement. Le Premier ministre a par ailleurs précisé qu’un test PCR négatif serait demandé pour toute entrée en France en provenance d’un pays de l’Union européenne, « à l’exception des travailleurs transfrontaliers ».

Fermeture de certains commerces non-alimentaires

Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 m², « c’est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage », seront fermés dès ce dimanche, a annoncé le Premier ministre. En outre à partir de lundi, les jauges de fréquentation « seront renforcées dans toutes les grandes surfaces », a-t-il précisé.

Le recours au télétravail

Lors de son intervention, le Premier ministre a déclaré que le « recours effectif au télétravail devra être renforcé dans toutes les entreprises » où cela est possible. Ce principe s’appliquera également aux administrations publiques, a-t-il souligné.

Des contrôles renforcés

Jean Castex de prévenir : « Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l’organisation de fêtes clandestines et l’ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées (...) Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous » Il précise encore qu’une « consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur ».

« Tester, Alerter, Protéger »

Le Premier ministre appelle à renforcer les efforts pour lutter contre le virus. « Mes chers concitoyens, plus que jamais, nous devons tout faire pour respecter ces règles et celles qui permettent, au jour le jour, de lutter contre cette pandémie. Respect des gestes barrières, port du masque.. Se tester et s’isoler au moindre doute », déclare-t-il avant de conclure son intervention : « Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau confinement et les prochains jours seront déterminants. Soyons très vigilants, mais ayons confiance, car à chaque étape, les efforts collectifs et individuels que nous avons faits ont été payants ».

Anna CHAIRMANN