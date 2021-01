Covid-19. La mairie de Marseille déploie la première phase pour la vaccination ce lundi 18 janvier

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. La mairie de Marseille déploie la première phase pour la (...)

Hôtel de ville de Marseille © Hagay Sobol

Avec les services de la Ville, le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, les services de santé de l’État, et l’AP-HM, la ville de Marseille mobilise « tous ses moyens pour répondre aux besoins des Marseillaises et des Marseillais de protéger leur santé. Dès lundi, le premier centre de vaccination municipal Covid-19 sera ouvert au sein même de l’Hôtel de Ville. Il s’adresse dans un premier temps aux personnes âgées de plus de 75 ans et s’ajoute au centre du service de santé de la rue Astruc (5e) ouvert aux personnels de santé prioritaire. Ces centres répondront scrupuleusement aux recommandations des autorités de santé publique. » En complément, la Ville a aussi proposé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) tout le soutien logistique dont elle dispose et différents lieux dans la ville « pour fournir un service de santé au plus proche des habitants » et travaille d’ores et déjà « sur un dispositif de vaccination plus large, et se tient prête quand le gouvernement étendra la stratégie vaccinale à davantage de publics. »

« Les vaccins, que les équipes du BMPM stockent et livreront chaque jour »

Par ailleurs, dans un souci de rendre cette vaccination la plus accessible à ceux qui le souhaitent et notamment aux plus vulnérables, un dispositif mobile a été mis en place spécifiquement pour tous les résidents et personnes volontaires suivis par les structures municipales (résidences d’autonomie, CCAS, Ehpad). La Ville prend en charge leur recensement et leur vaccination grâce à la mobilisation du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM). « L’Agence Régionale de Santé est à nos côtés et nous accompagne en fournissant les vaccins, que les équipes du BMPM stockent et livreront chaque jour à nos structures. Enfin, les campagnes de tests des eaux usées et de dépistages, indispensables, se poursuivent pour enrayer durablement la propagation du virus dans tous les quartiers ainsi que dans les crèches et les écoles. » Benoît Payan, le maire de Marseille déclare que la Ville est prête à agir « de façon exceptionnelle pour la santé des Marseillaises et des Marseillais. » et souhaite que « nous puissions sortir au plus vite de cette crise pour la santé de tous mais aussi pour préserver nos commerces, nos emplois, notre vie sociale et culturelle. Nous nous relevons les manches et nous demandons à l’État de faire de même et de fournir au plus vite les vaccins pour étendre cette campagne de vaccination au plus grand nombre. Tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner dans les meilleurs délais. »

Protéger les personnes les plus fragiles

La vaccination s’adresse en priorité aux personnes âgées résidant en établissements, les personnes présentant des comorbidités, les personnes vulnérables, les personnels de santé âgés de plus de 50 ans ainsi que toutes les autres personnes âgées de plus de 75 ans.

● Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, la mairie de Marseille ouvre ce lundi 18 janvier un premier centre de vaccination situé à l’Hôtel de Ville (sur rendez-vous et présentation d’une pièce d’identité et de la carte vitale). Reçues par un médecin qui recueillera leur consentement dans les meilleures conditions de sécurité et d’accueil, ces personnes auront la possibilité de se reposer 15 minutes avant de rentrer tranquillement à leur domicile.

● Pour tous les résidents et personnes volontaires suivis par les structures municipales (résidences d’autonomie, CCAS, Ehpad), la Ville prend également en charge leur recensement et leur vaccination grâce « à la précieuse » mobilisation du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM).

● Par ailleurs, en partenariat avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, 6 centres de vaccination seront également ouverts dès ce lundi 18 janvier 2021 afin d’accueillir les personnels soignants identifiés par l’AP-HM et l’ARS : 2 à l’hôpital de la Timone, 1 à l’IHU-Méditerranée infection, 1 à l’hôpital de la Conception, 1 dans les hôpitaux Sud et 1 au sein des services de santé de la Ville de Marseille situés rue Astruc (5e).

La rédaction

Liste et coordonnées des sites disponibles sur sante.fr