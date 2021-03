Accueil > Ailleurs > Economie > Covid-19 : La SNCF supprime des trains à partir de ce lundi

La SNCF compte notamment faire circuler 6 TGV sur 10 sur l’axe Sud-Est et 5 à 6 TGV sur 10 sur l’Atlantique, avec un renfort les week-ends et vacances scolaires, selon un communiqué. Sur l’axe Nord -concerné par les mesures sanitaires renforcées- la compagnie va réduire son offre à 3 TGV sur 10. Les liaisons Paris-Lille seront un peu plus fréquentes avec 4 TGV sur 10. L’offre sera de 4 à 5 TGV sur 10 sur l’axe Est, et de 4 Ouigo sur 10.

Baisse de 50 % de la fréquentation

« Il s’agit d’une moyenne par axe, et l’offre est adaptée au cas par cas pour chaque destination en fonction de l’existence de mesures sanitaires renforcées dans les départements au départ ou à l’arrivée, ainsi que de l’observation de la demande des voyageurs », a déclaré la SNCF dans son communiqué. Les TGV maintenus sont « les plus adaptés en termes d’horaires », a assuré la compagnie publique.

La SNCF faisait circuler depuis le début de l’année un TGV sur trois en moyenne, avec une baisse de fréquentation d’environ 50 % par rapport à la normale. Mais la demande a encore reculé avec l’annonce des nouvelles mesures sanitaires et les réservations en avril sont en baisse de 65 % par rapport à 2019.

