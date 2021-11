Covid-19 : La ville de Marseille ouvre un nouveau centre de vaccination au Parc Chanot

Accueil > Aix Marseille > Société > Covid-19 : La ville de Marseille ouvre un nouveau centre de (...)

Pour lutter le plus efficacement possible contre la Covid-19, la Ville de Marseille déploie tous ses moyens en collaboration avec ses partenaires pour permettre la vaccination du plus grand nombre dans les meilleurs délais.

Ouverture d’un nouveau centre de vaccination au Parc Chanot à Marseille ©VdM

La campagne municipale de vaccination menée par la Ville de Marseille et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, en partenariat avec les communautés professionnelles territoriales de santé(médecins et infirmiers libéraux) et l’AP-HM, ont permis à de nombreux Marseillaises et Marseillais d’acquérir un schéma complet de vaccination.

A Marseille, depuis le début de la campagne de vaccination, près de 550 000 injections ont été réalisées dans les centres municipaux. La municipalité poursuit son engagement pour proposer une couverture vaccinale adaptée, et permet à tous les Marseillais de se rendre dans l’un des centres de vaccination proposés.

Ainsi, dès ce mercredi 1er décembre, un nouveau centre de vaccination municipal ouvrira ses portes au sein du Palais Phocéen du Parc Chanot (Hall 3). Entrée porte A (rond-point du Prado) ou porte B (Rabatau), tous les jours de la semaine, sauf le jeudi et dimanche de 9 heures à 17h30

Les autres centres de vaccination ouverts

Louis Astruc : 23, rue Louis Astruc - 13005

Grand Littoral : 11, avenue Saint-Antoine - 13015

Espace Santé des Aygalades : 28, boulevard de la Padouane - 13015

Permanence Malpassé : 13 rue Raymond Martin - 13013

Plus d’infos sur marseille.fr - Pour l’ensemble de ces centres de vaccination, la prise de rendez-vous n’est pas obligatoire mais fortement recommandée en contactant Allo Mairie au 3013 ou en se rendant sur le site Maiia.com.

Michèle Rubirola, Première adjointe au maire de Marseille en charge de la santé publique, de la promotion de la santé, du sport santé, du conseil communal de santé,

sera présente pour l’ouverture du centre de vaccination municipal du Parc Chanot ce mercredi 1er décembre à 14h30



