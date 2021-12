Covid-19. Mesures prises pour les fêtes de fin d’année dans le département des Bouches-du-Rhône

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Mesures prises pour les fêtes de fin d’année dans le département des (...)

Dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire, dans le département comme au niveau national, qui se traduit par une augmentation constante du taux d’incidence et une pression hospitalière croissante, le préfet des Bouches-du-Rhône et la préfète de police des Bouches-du-Rhône ont pris de nouvelles mesures visant à limiter la propagation du virus et assurer la sécurité dans le département pour le réveillon du 31 décembre.

Obligation du port du masque en extérieur ©Destimed

Les mesures annoncées

• Obligation du port du masque, en extérieur (à l’exception des plages, espaces naturels, parcs et jardins) comme en intérieur (dans les établissements recevant du public), sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône dès ce vendredi.

• Fermeture anticipée des bars, restaurants et débits de boissons à 2 heures du matin. « Les bars, restaurants et autres débits de boissons devront fermer à 2 heures du matin au plus tard dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021 ».

• Interdiction temporaire des activités festives dansantes dans les ERP et sur la voie publique. Tenant compte de la fermeture des discothèques et des éventuelles pistes de danse des bars et restaurants, les activités de danse lors des soirées et événements festifs organisés dans les ERP, en intérieur ou en extérieur, sont interdites. Cette mesure s’applique dès 18 heures ce vendredi 31 décembre et jusqu’au samedi 1er janvier à 10 heures .

Par ailleurs, le préfet de département a demandé aux élus de renoncer à l’organisation d’événements présentant des risques sanitaires du fait de regroupements de population comme les feux d’artifice, les cérémonies des vœux…

• Interdiction de la vente d’alcool à emporter dans la nuit du 31 décembre de 2h à 6h du matin.

• Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique. « L’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique reste valable dans toutes les communes du département, afin de limiter les rassemblements spontanés, durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées, et où le virus circule rapidement. »

• Interdiction de la vente et de l’utilisation de pétards et feux d’artifice.

• Interdiction de la vente au détail et du transport de carburant.

Les forces de l’ordre renforceront tout au long du week-end de la Saint-Sylvestre les contrôles pour assurer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre l’insécurité routière et faire respecter les mesures sanitaires.

Christophe Mirmand, préfet des Bouches-du-Rhône et Frédérique Camilleri, préfète de police insistent sur l’importance du respect de ces mesures ainsi que celui des gestes barrières, du port du masque et appellent à la responsabilité de chacun.

La rédaction