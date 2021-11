Covid-19 : Mesures sanitaires applicables dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu’au lundi 3 janvier inclus

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19 : Mesures sanitaires applicables dans le département des (...)

Maintient du port du masque jusqu’au 3 janvier ©Destimed

Dans ce cadre, un arrêté préfectoral maintient le port du masque obligatoire, jusqu’au lundi 3 janvier inclus, sur l’ensemble des communes du département et pour tout événement public générant un rassemblement important de population.

L’obligation du port du masque :

• dans les espaces de plein air au sein d’établissements et lors d’événements dont l’accès est soumis à la présentation d’un « passe sanitaire » ;

• dans les cours de récréation des établissements scolaires (écoles-collèges-lycées) à l’exception des élèves relevant des classes maternelles ;

• sur les marchés de Noël, les marchés de plein-air alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines, et les ventes au déballage ;

• pour tout événement générant un rassemblement important de population sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;

• aux abords des crèches, des établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours, aux heures de fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves et des étudiants ;

• dans les espaces d’attente des transports en commun terrestres,

maritimes et aériens (abris bus, aérogares, quais des gares, quais des voies de tramways ...) ;

• aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres ; aux abords des lieux de culte dans un rayon de 50 mètres aux heures d’entrée et de sortie des offices ;

• au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public ;

L’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique.

Le préfet de département rappelle à l’ensemble de la population « la nécessité de ne pas relâcher les efforts collectifs et individuels notamment en ce qui concerne l’application des gestes barrière. Plus que jamais, la vaccination reste le rempart essentiel face à la propagation de l’épidémie. Elle permet la protection de chacun et un retour à la vie normale. »