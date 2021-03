Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Covid-19 : Monaco renforce ses contrôles à la frontière franco-monégasque

Le feuilleton de la « guéguerre » sanitaire continue entre la France et Monaco. Après l’annonce des 4 semaines de confinement, notamment dans les Alpes-Maritimes, la Principauté répond et décide de maintenir le dispositif actuellement en vigueur, jusqu’au 2 avril inclus. Ce dernier est quelque peu différent du français et tient compte de la situation sanitaire sur le territoire monégasque.