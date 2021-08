Covid-19. Nice : Christian Estrosi présente de nouvelles mesures pour faire face à la crise

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Covid-19. Nice : Christian Estrosi présente de nouvelles mesures pour (...)

Christian Estrosi, maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de réunir le Conseil Scientifique qui l’accompagne depuis le début de cette crise afin de faire le point sur l’évolution de la situation épidémique à Nice et anticiper au mieux les prochaines échéances. Lors d’un point presse, le maire de Nice a présenté les principales mesures prises à la suite des recommandations et décisions du Conseil Scientifique Local.

Christian Estrosi a présenté les principales mesures prises à la suite des recommandations et décisions du Conseil Scientifique Local ©Destimed

Lors de la réunion du Conseil scientifique il a été mis en exergue que la situation sanitaire demeure particulièrement préoccupante, tant au niveau national qu’au niveau local. Ainsi, au 13 août, le taux d’incidence dans les Alpes-Maritimes était de 608 pour 100 000 habitants, le taux de positivité des tests de 6,3% et l’analyse des eaux usées révélait la présence très élevée du virus (taux de portage supérieur à 4%). Christian Estrosi souligne : « Grâce à la mobilisation de notre Agence de sécurité sanitaire, la Métropole et la Ville de Nice ont réalisé 461 076 injections, dont 257 467 au titre de la première dose et 203 609 au titre de la deuxième dose ».

Un rappel vaccinal 6 mois après l’injection de leur deuxième dose

Dans ce contexte, le maire de Nice annonce plusieurs mesures. Concernant la campagne de rappel vaccinal à destination des séniors de plus de 80 ans il indique : « 32 000 personnes de plus de 80 ans ont été vaccinées par la Métropole. Elles seront contactées à partir de cette semaine, par courrier, pour leur proposer un rappel vaccinal 6 mois après l’injection de leur deuxième dose. Elles pourront se faire vacciner à partir du 30 août (idem pour les résidents des EHPAD) ».

Une action sera également entreprise pour faciliter l’accès à la vaccination des plus jeunes, en établissement scolaire ou dans les clubs sportifs dès les premiers jours de la rentrée. Il précise qu’à ce jour dans le département « 27 000 jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin, soit 35% de cette classe d’âge. Nous devrions atteindre les 50% au début du mois de septembre ». Dans les établissements scolaires et à l’Université, Christian Estrosi rappelle que « pour les plus de 16 ans l’accès à la vaccination se fait librement, sans autorisation parentale. Pour les plus jeunes lycéens, sous réserve de l’accord d’un parent, nous faciliterons l’accès à la vaccination de ceux qui souhaitent en bénéficier ». De fait, à compter de la rentrée, « des créneaux dédiés aux collégiens, lycéens, étudiants et apprentis seront réservés le mercredi après-midi pour une vaccination sans rendez-vous au Palais des expositions. Dans nos Universités, 2 sites de vaccination fixes seront mis en place à Valrose et Carlone en partenariat avec Université Côte d’Azur ».

Dans les clubs sportifs : « un courrier sera adressé cette semaine, à tous les présidents de clubs de sport, pour rappeler l’intérêt de la vaccination, y compris pour les plus jeunes ». Cette année, la rentrée des associations « Nice fête sa rentrée » se fera, à nouveau dans un format dématérialisé le week-end du 4 septembre. « Mais nous allons profiter de cette date pour implanter 3 centres de vaccinations éphémères, sans rendez-vous, pour l’accès des jeunes sportifs à la vaccination au plus près des terrains : au Forum Nice Nord, au stade Vauban et au Parc des sports Charles Ehrmann ». De même est annoncé un développement de partenariats avec les clubs sportifs professionnels et athlètes de haut niveau pour promouvoir la vaccination.

Des aides directes à plus de 4 800 entreprises

Christian Estrosi annonce également un soutien aux commerçants qui respectent l’obligation légale de contrôle du pass sanitaire mais qui font face à des charges supplémentaires à ce titre. A ce propos, il précise que la Métropole Nice Côte d’Azur est depuis le début de la crise sanitaire en soutien du tissu économique local. La collectivité a en effet versé des aides directes à plus de 4 800 entreprises dont près de 3 500 à Nice dont des aides aux loyers professionnels pour un coût total de 3 M€ ; l’aide directe aux restaurants et débits de boisson pour un montant de 342 000 € ; l’aide à la digitalisation des commerçants à hauteur de 60 000 € ; le « Booster Commerce » pour 140 000 €. Ces aides s’ajoutent aux exonérations de droits de terrasse et à l’exonération de CFE consentie par la Métropole en 2020. « Afin de continuer à les aider, les soutenir au maintien de leur activité, et les accompagner dans l’application du pass sanitaire, la Métropole Nice Côte d’Azur va leur octroyer une aide forfaitaire de 500 euros », ajoute Christian Estrosi. Une mesure qui sera présentée lors du prochain Conseil Métropolitain. Cette nouvelle aide directe visera les établissements installés sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, dont les effectifs ne seront pas supérieurs à 4 salariés avec chiffre d’affaires annuel inférieur à 250 000 € sur l’année 2019 et, dont la mise en place du pass sanitaire a généré un surcoût direct pour leur activité. Pour les restaurateurs, cafetiers et débits de boissons qui souhaitent faire pratiquer des tests antigéniques ou des autotests à leur clientèle, par ou sous le contrôle d’un professionnel de santé, la ville de Nice facilite l’implantation de barnums aux abords de leurs établissements.

« Au confinement je préfère le passe sanitaire »

Christian Estrosi insiste sur l’importance du pass sanitaire : « La situation sanitaire, en l’absence de vaccin, aurait certainement pu justifier un nouveau confinement. Et au confinement je préfère le passe sanitaire ». Et en direction des plus âgés, il avance : « Chez nos séniors, la fracture numérique peut être encore très importante : tout le monde n’a pas de smartphone… Pour les accompagner, la Direction des Séniors a déjà mis en place dans les maisons des Séniors des ateliers pédagogiques pour bien maîtriser le pass sanitaire et pour récupérer le précieux sésame ! Ces activités se poursuivront à la rentrée. Mais notre pass sanitaire risque de durer… Pour ceux qui n’ont pas l’application dédiée, un simple feuillet risque de ne pas durer bien longtemps ». Pour y remédier est annoncé : « La réalisation d’une carte toute simple, au format carte de crédit, sur laquelle nous imprimerons la QRcode de la personne concernée ». Pour l’obtenir, il faudra remplir un formulaire de demande accessible dans les mairies annexe ou à la maison des séniors. La carte sera ensuite réalisée par un service centralisé et sécurisé puis envoyée à l’adresse du demandeur.

Diane NARLONT

