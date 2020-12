Covid-19. Pas de reconfinement mais un couvre-feu avancé à 18 heures : vingt départements concernés

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19. Pas de reconfinement mais un couvre-feu avancé à 18 heures : (...)

La liste définitive des territoires concernés sera connue vendredi 1er janvier. Si ces mauvais chiffres sont alors confirmés, le couvre-feu y débutera non plus à 20 heures mais à 18 heures.

Le ministre de la santé, Olivier Véran est intervenu ce mardi soir sur France 2 (Photo capture d’écran)

Invité ce mardi 29 décembre sur le plateau du 20heures de France 2, le ministre de la Santé, Olivier Véran est intervenu sur la situation sanitaire en France. Alors que tout le pays est pour le moment concerné par un couvre-feu national qui débute à 20heures, vingt départements pourraient voir l’horaire du couvre-feu être avancé à 18 heures à partir du samedi 2 janvier. Une mesure proposée par le gouvernement qui doit encore concerter les élus, les préfets et les agences régionales de santé. Elle vise à contrôler l’épidémie de coronavirus en France.

La liste définitive sera connue vendredi 1er janvier

Il s’agit de tous les départements du Grand-Est -à l’exception du Bas-Rhin- : Ardennes, Aube, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. De l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté sauf la Côte d’Or : Doubs, Jura, Nièvre, Haut-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort. De l’Ardèche et de l’Allier pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, et des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes pour la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, selon le ministère de la Santé. Olivier Véran a parlé mardi soir d’une concertation locale « avec les élus, les préfets et les ARS » concernés, mais c’est bien l’État qui tranchera par arrêtés préfectoraux. Le couvre-feu avancé à 18 heures « durera le temps nécessaire pour vérifier qu’il y a une stabilisation voire une amélioration de la situation sanitaire », a également déclaré le ministre de la Santé.

Anna CHAIRMANN