Covid-19. Réveillon, télétravail, pass vaccinal... les nouvelles mesures annoncées par Jean Castex

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19. Réveillon, télétravail, pass vaccinal... les nouvelles mesures (...)

Le Premier ministre Jean Castex vient de présenter les nouvelles nouvelles mesures issues du Conseil de défense sanitaire (Photo capture d’écran)

Le délai pour la dose de rappel vaccinal réduit à trois mois

Il suffira désormais, dès mardi 28 décembre, « de trois mois » après une vaccination complète - une deuxième injection ou après avoir eu la Covid - « pour pouvoir bénéficier d’une dose de rappel. Ce délai était jusque-là de quatre mois. Des doses sont disponibles partout en France », a précisé Jean Castex, le Premier ministre, accompagné d’Olivier Véran, le ministre de la santé lors d’une conférence de presse qui a fait suite au Conseil de défense sanitaire et à un Conseil des ministres exceptionnel. Le Chef du gouvernement a également annoncé qu’aucun couvre-feu ne sera imposé pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Mais il invite, comme pour le réveillon de Noël, à limiter « les grandes fêtes et les grands dîners ». Et, insiste-t-il : « Aérons et testons-nous ». Par ailleurs toutes les cérémonies de vœux seront annulées. Un nouveau Conseil de défense se tiendra le 5 janvier 2022.

Le cap symbolique des 100 000 cas en vingt-quatre heures ont été franchis

Le Premier ministre n’a pas manqué de rappeler, face aux interrogations émises : « La vaccination n’empêche ni d’être contaminé ni de transmettre la maladie mais elle réduit le risque d’être contaminé et de transmettre la maladie ». La vaccination évite aussi, dans l’immense majorité des cas, « les formes les plus graves ». Et le chef du gouvernement rappelle encore que les contaminations explosent alors que se conjuguent les vagues des variants Delta et Omicron. « Nous avons franchi le 24 décembre le cap symbolique des 100 000 cas en vingt-quatre heures ». Chiffre jamais atteint jusque là.

Transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

Dans ce contexte, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui, voté, transformera le pass sanitaire en pass vaccinal à partir du 15 janvier. De fait, « il faudra justifier d’être vacciné » pour accéder aux restaurants, bars, musées, théâtres, médiathèques, séminaires, salons, salles de sport, enceintes sportives ou encore de spectacle... Jean Castex devait préciser que le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal comporterait un volet répressif, entraînant « un accroissement des sanctions pour les faux pass sanitaires ».

2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 en extérieur

Le Premier ministre a annoncé un retour des jauges pour les grands événements : « 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 en extérieur. » Les concerts debout sont interdits, a précisé Jean Castex. A compter de ce lundi 3 janvier, et ce, pour trois semaines, « la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas, théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et les cafés ne pourra plus se faire debout mais seulement de manière assise », a déclaré Jean Castex.

« Le recours au télétravail est obligatoire »

A partir de ce lundi 3 janvier « Le recours au télétravail est obligatoire, là où il est possible, trois jours par semaine minimum, quatre jours si possible ». Jean Castex met également l’accent sur l’obligation du masque déjà partout applicable à l’intérieur, elle « sera étendue et mieux respectée, notamment dans tous les centres-villes, a déclaré Jean Castex. Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires. La rentrée des classes est maintenue au 3 janvier tandis que « toutes mesures de couvre-feu est écartée »

Les secteurs économiques impactés par les décisions seront indemnisés

Le Premier ministre devait également préciser : « Les secteurs économiques impactés par les décisions, que la situation nous commande de prendre, seront indemnisés dans le cadre de concertations qui seront sans délai, conduites par le ministre de l’Économie et des Finances ».

Jean Castex et Olivier Véran n’ont pas annoncé de mesures d’allégement pour la durée d’isolement des cas contacts dans l’immédiat. Le gouvernement fera part de sa décision à la fin de la semaine. « Nous avons saisi le Haut Conseil de la santé publique qui émettra des recommandations cette fin de semaine, probablement d’ailleurs le 31 décembre, en vue d’alléger les conditions d’isolement des cas contacts », a précisé le ministre de la Santé. Actuellement, si l’on est cas contact d’une personne susceptible d’avoir été contaminée avec le variant Omicron, il faut s’isoler pour une durée de sept jours (ou 17 jours si l’on partage le domicile de la personne contaminée).

État d’urgence sanitaire à La Réunion

Jean Castex a enfin annoncé que l’état d’urgence sanitaire serait déclaré sur l’île de La Réunion tandis qu’il est prolongé en Martinique.

Michel CAIRE