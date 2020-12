Covid-19. Solidarité : Soutien au Parc Zoologique de La Barben

Accueil > >

La pandémie de Covid 19 frappe les parcs zoologiques de plein fouet, les privant de recettes avec toutefois des dépenses incompressibles conséquentes. Contraint à la fermeture depuis le 28 octobre dernier pour la seconde fois cette année et ce jusqu’au 20 janvier prochain, le parc zoologique de la Barben n’est pas épargné...

Les girafes ©zoodelaBarben

Le Pays Salonais achètent 17 000 tickets d’entrée...

Bien que le site ne puisse plus accueillir de visiteurs, une partie des équipes du zoo travaille afin de continuer à s’occuper des animaux. Les dépenses courantes (salaires, nourriture des animaux…) ne peuvent pas être compensées par les recettes habituelles à savoir les billets d’entrée et les dépenses annexes (boutique, restauration). Dans ce contexte, le Conseil de Territoire du Pays Salonais a souhaité soutenir le Parc zoologique de la Barben en achetant 17 000 tickets d’entrée valables pour un enfant de moins de 12 ans pour un montant total de 34 000 €. A titre indicatif, le prix d’un billet d’entrée pour un enfant de 3 à 12 ans est habituellement de 12€. Les billets commandés ont fait l’objet d’un don en nature à l’ensemble des 17 communes composant son territoire (Alleins, Aurons, La Barben, Berre l’Etang, Charleval, Eyguières, La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues) dans l’objectif qu’elles les offrent pour Noël à tous les enfants scolarisés au sein des écoles maternelles ou élémentaires.

La rédaction

Plus d’info : zoolabarben.com