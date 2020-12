Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Covid 19. ville de Nice et associations mobilisées auprès des Niçois

« La ville de Nice est engagée depuis le début de la crise sanitaire auprès des acteurs associatifs, particulièrement mobilisés auprès de nos concitoyens. Les liens de proximité qu’ils tissent avec leurs bénéficiaires et adhérents font des associations des partenaires essentiels de la municipalité. Pour les accompagner mieux encore dans leurs missions, et ainsi répondre de manière plus efficace aux besoins des populations les plus fragiles, j’ai souhaité les réunir en groupes de travail et engager avec eux une réflexion approfondie sur les actions conjointes que nous pourrions mener pour améliorer la situation économique et sociale des Niçoises et des Niçois », indique Christian Estrosi, le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d’Azur. Ainsi, sous la responsabilité du Premier Adjoint Anthony Borré, de Graig Monetti, adjoint à la jeunesse, à la cohésion sociale et à l’insertion professionnelle, de Pierre Barone, conseiller municipal subdélégué à la vie associative et à l’engagement citoyen et de Karim Ben Ahmed, conseiller municipal subdélégué à la rénovation urbaine et à l’insertion professionnelle, des groupes de travail, composés de neuf élus, d’agents de cinq directions municipales (jeunesse, vie étudiante et associative, solidarités, cohésion sociale, seniors…) et de responsables de 34 associations (dont 9 étudiantes) « ont proposé des solutions pour améliorer les conditions de vie d’un grand nombre de Niçoises et de Niçois rencontrant des difficultés économiques et sociales particulièrement importantes ». Aide alimentaire, solidarité et isolement social, accompagnement au numérique, « des mesures concrètes et pérennes ont été prises. Une véritable dynamique, inter-quartiers et intergénérationnelle a été lancée. La mutualisation des forces et des moyens, la création d’un réseau d’échanges inter-quartiers et intergénérationnels permet aujourd’hui de mettre en œuvre des projets concrets. Je tiens à remercier une nouvelle fois les associations qui ont répondu présent et qui se sont mobilisées avec nous », poursuit Christian Estrosi.

Aide alimentaire

Création de restaurants solidaires dédiés aux étudiants / Ouverture du premier restaurant au 1er trimestre 2021 à côté de l’épicerie sociale et solidaire Agoraé ; ouverture d’un groupe de travail pour développer les épiceries sociales et solidaires étudiantes.

Accompagnement numérique

Création d’un « Accompagnement à la formation au numérique intergénérations » (utilisation basique smartphone, tablette, ordinateur …) en faveur des personnes âgées les plus en difficulté, par les étudiants ou des agents de la collectivité volontaires.

Solidarité et isolement social

Développement du Tutorat dans les quartiers (1 000 tuteurs en 2025) : mise en place d’un dispositif d’accompagnement des jeunes par des étudiants bénévoles ; ouverture d’un groupe de travail pour mettre en place un Continuum d’accompagnement social, du collège jusqu’à l’insertion professionnelle garantie en passant par l’enseignement supérieur : création d’un dispositif innovant pour favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers difficiles. Afin d’institutionnaliser le pilotage par la ville d’une réunion mensuelle des associations, une « Task force » associative et étudiante sera créée pour continuer à partager les bonnes pratiques. Cette « Task force » pourra travailler en lien étroit avec l’Agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques, en temps de crise.

