Covid-19 : fêtes de Noël, écoles, télétravail, fermeture des discothèques, vaccination... la 5e vague n’a plus qu’à bien se tenir

Jean Castex a présenté avec Olivier Véran nombre de mesures pour contrer la 5e vague (Photo capture d’écran)

A moins de trois semaines de Noël, le gouvernement a annoncé, ce lundi 6 décembre, de nouvelles mesures pour faire face à la cinquième vague de Covid-19 en France. Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, se sont exprimés lors d’une conférence de presse, quelques heures après le conseil de défense sanitaire qui s’est tenu à l’Élysée à la mi-journée.

Le premier ministre commence par faire un état des lieux sur la situation sanitaire. « Nos hôpitaux commencent à monter en pression, alors même que les équipes sont très fortement éprouvées (…), cette situation nous appelle à la lucidité et à la vigilance », a-t-il d’abord déclaré, soulignant que la situation « n’est pas la même qu’il y a un an. Les Français se sont massivement vaccinés. »

Les personnes de plus de 65 ans pourront accéder au rappel même sans rendez-vous

La campagne de vaccination va s’intensifier, a assuré le Premier ministre Jean Castex. Les personnes de plus de 65 ans pourront accéder au rappel, dans n’importe quel centre, et ce, même sans rendez-vous. Le ministre de la Santé Olivier Véran a, quant à lui, assuré à ceux qui n’ont pas réussi à avoir un rendez-vous qu’ils pourront le faire très bientôt. « Il va y avoir un doublement de rendez-vous pris sur le mois de décembre, de nouveaux créneaux sont proposés au fil de l’eau, à mesure que les centres s’organisent ».

Le protocole sanitaire dans les écoles primaires passe au niveau 3

Jean Castex a confirmé le passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles. « Nous allons prendre quelques mesures simples : nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire dans les écoles primaires », a annoncé Jean Castex. Les élèves et le personnel devront notamment porter le masque en intérieur et en extérieur. Il faudra également de nouveau limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration. Concernant les activités sportives, seules celles de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation, sont autorisées en intérieur. A ce stade, il n’est en revanche pas prévu d’avancer les vacances scolaires. Dès jeudi prochain, le port du masque sera requis dans les classes et dans les cours de récréation. Les activités sportives de haute intensité en intérieur seront limitées.

Vaccination des enfants à risque dès le 15 décembre

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans considérés comme à risque pourra se faire à partir du 15 décembre, a annoncé le Premier ministre. Concernant tous les enfants, « j’émets encore une réserve, prévient Olivier Véran. Nous avons un avis favorable du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du professeur Fischer qui nous est parvenu cet après-midi. Nous devons encore enregistrer deux avis favorables importants : celui de la Haute Autorité de santé et celui du Comité consultatif national d’éthique. En cas de feu vert de leur part, la campagne vaccinale pourra démarrer vers le 20 décembre, a avancé le ministre de la Santé Olivier Véran.

2 à 3 jours de télétravail par semaine

Pas question d’imposer de nouvelles contraintes aux entreprises, le télétravail sera simplement encore davantage encouragé. La dernière version du protocole sanitaire en entreprise, parue le 29 novembre, n’a pas fait évoluer le cadre : les entreprises sont encouragées à favoriser le télétravail et à en définir les règles avec les représentants des salariés. À charge pour elles, via des accords ou des chartes, de décider d’un nombre de jours. « Il faut que sur l’ensemble du territoire toutes les entreprises qui le peuvent mobilisent le télétravail », a recommandé le Premier ministre, évoquant une cible de deux ou trois jours de télétravail par semaine.

Les boîtes de nuit vont fermer quatre semaines

Depuis le début de la crise sanitaire, les boîtes de nuit font l’objet d’intenses discussions. Par essence, ce sont des lieux dans lesquels le risque de contamination est plus élevé. L’exécutif a décidé d’imposer la fermeture de ces établissements pour quatre semaines, à partir de vendredi, jusqu’à début janvier. L’État aidera économiquement les entreprises impactées, assure Jean Castex.

« Lever le pied » sur les rassemblements privés

Autre recommandation du Premier ministre : lever le pied sur les apéros, les pots de départ et les regroupements en entreprises mais aussi dans la sphère privée, à la maison. Le chef du gouvernement a aussi demandé aux Français de respecter absolument le port du masque, l’aération de pièces, le lavage des mains. « Jusqu’aux fêtes de fin d’années, on lève le pied sur les événements festifs et conviviaux dans la sphère privée, pour se protéger. »

Variant Omicron : 25 cas détectés en France

25 cas de variant Omicron ont été détectés en France, a annoncé Olivier Véran. « 21 sont des cas importés. Pour 4 cas, c’est une contamination autochtone. » Le ministre de la Santé indique par ailleurs que ce nouveau variant, détecté en Afrique-du-Sud, serait bien plus contagieux que le Delta, mais pas plus dangereux. « Il n’y a aucun élément clinique qui nous permette de considérer qu’il est plus dangereux que le variant Delta. »

Pas de changement dans les bars et les restaurants

L’exécutif avait envisagé la fermeture anticipée des bars et restaurants, à 22 heures, 23 heures ou 1 heure du matin. Cette solution n’a finalement pas été retenue. Ce serait disproportionné, a justifié le Premier ministre. De la même manière, le gouvernement n’a pas acté la fermeture des marchés de Noël, pas plus que le renforcement des jauges pour les événements culturels ou commerciaux. En revanche, la consommation sur place sera désormais strictement encadrée. Le contrôle du passe sanitaire pourra être rendu obligatoire sur décision préfectorale pour les rassemblements importants en extérieur.

Quelque 42 252 nouveaux cas détectés dimanche

Le nombre de nouveaux cas quotidiens continue de se compter en dizaine de milliers, avec 42 252 cas dimanche. Le ministre de la Santé souligne : « C’est un nouveau patient qui rentre en réanimation dans notre pays toutes les dix minutes. Il y a plus de 12 000 malades qui sont actuellement hospitalisés dans nos hôpitaux avec un rythme d’admission de presque un malade chaque minute dans notre pays ».

Il est à noter que de 51 millions personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 75,7% de la population française totale. Par ailleurs, plus de 52 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données de Santé publique France, soit 77,3% de la population française.

Patricia MAILLÉ-CAIRE