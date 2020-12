Accueil > Provence > Economie > Covid : le Salon ESS Sud est reporté au 13 avril prochain

Denis Philippe, président de la Cress Paca (Photo archives Destimed/Mireille Bianciotto)

Rendez-vous majeur de l’économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Salon ESS Sud réunit les représentants des collectivités, institutions, des entreprises (petites, moyennes ou grandes) au cours d’une journée entièrement dédiée aux achats responsables. Rencontres, échanges, conférences, ateliers, rendez-vous d’affaires... sont au cœur du programme de l’événement . Les organisateurs rappellent les enjeux auxquels le salon répond : « Tendre vers un développement durable sans occulter la performance économique, tel est l’enjeu d’une politique d’achat responsable. Cette volonté induit de repenser les processus d’achats, de développer des partenariats durables, d’investir dans un mode entrepreneurial responsable, de considérer les impacts environnementaux et sociaux. Ces méthodes de développement social et économique différentes sont des axes majeurs pour entreprendre des changements en profondeur ».

Un programme orienté sur la mise en relation



Les organisateurs insistent sur le fait que le salon ESS Sud « s’impose comme l’un des rendez-vous essentiels pour mettre en relation les acteurs (entreprises - PME/PMI - associations locales - collectivités) qui coconstruiront les nouveaux modèles

économiques de demain ». L’édition 2021 propose une programmation riche : des villages de stands, des workshops, des conférences, les Trophées de l’ESS, et plus de 400 rendez-vous BtoB. « Un programme dense et pertinent durant toute la journée pour favoriser les échanges et faire émerger et évoluer les opportunités de business », est-il précisé.

400 rendez-vous BtoB

Ces 400 rendez-vous permettent une mise en relation personnalisée et qualifiée en vue d’échanges constructifs pour initier efficacement les futurs partenariats. Pour les acheteurs : c’est une occasion unique, sur une journée, de booster leur sourcing et d’accroître leur compétitivité territoriale en privilégiant la proximité et l’achat en circuit court. Pour les fournisseurs : c’est l’opportunité de rencontrer, dans un même lieu, les principaux acheteurs et donneurs d’ordres de la région.

« Les entreprises doivent plus que jamais s’adapter »

Face à une crise sanitaire sans précédent, l’ESS considère : « les entreprises doivent plus que jamais s’adapter et répondre à de nouveaux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux. Le salon ESS Sud, vitrine des produits et des services proposés par l’ensemble des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, répond à ces attentes ». Cet événement professionnel est organisé par la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur), en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Résolument tourné vers l’avenir, le salon ESS Sud se définit comme un facilitateur et un accélérateur d’opportunités d’affaires entre fournisseurs et acheteurs. Le salon de l’économie d’avenir est destiné aux TPE-PME, aux grandes entreprises, aux collectivités ou institutions en quête d’expertises et d’accompagnements engagés dans une démarche de consommation et d’achat responsable ». Ouvert aux adhérents de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est également destiné à l’ensemble des acteurs économiques de la région Sud.

La rédaction

Le Salon ESS Sud - Palais des Congrès et des Expositions - Marseille Chanot- le mardi 13 avril 2021 de 9 heures à 19 heures. Tarif d’entrée réservé aux professionnels : 15 euros. Plus d’info : salon-ess-sud.org

À propos de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’acteur institutionnel qui est la référence légale et le porte-voix des entreprises de l’ESS dans la région Sud. Ses missions sont inscrites depuis le 31 juillet 2014 dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire. La CRESS est un mouvement d’entreprises réunissant les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les entreprises sociales et les syndicats d’employeurs de son territoire. La Chambre propose à ses entreprises adhérentes des appuis favorisant la consolidation et leur développement. Agissant en véritable agrégateur de services pour ses entreprises, la Chambre Régionale : accompagne ses adhérents dans les mutations en cours - facilite la gestion de leurs activités- contribue à leur compétitivité sur leurs marchés.