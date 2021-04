Covid : une rentrée des classes sous haute surveillance dans le Var

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Covid : une rentrée des classes sous haute surveillance dans le (...)

L’épidémie de la Covid19 et de ses diverses variantes exerce encore une très forte pression sur le système hospitalier. L’occupation des lits de réanimation reste une préoccupation quotidienne et est toujours proche de la saturation. Malgré cela, l’heure de la rentrée scolaire a sonné. Dans le Var, elle se fera sous haute surveillance avec les moyens nécessaires.

Une centre de vaccination dans le Var ©Presse Agence

Evence Richard, préfet du Var, ne compte pas relâcher l’attention alors que le Gouvernement a annoncé un assouplissement du confinement et un retour progressif en cours pour les élèves. « Dans ce contexte sanitaire très tendu, la reprise pour les primaires, lundi 26 avril, se fera sous haute surveillance avec un protocole sanitaire très strict. Nous souhaitons la poursuite du dépistage, tests salivaires pour les enfants, autotests pour les adultes, en attendant la rentrée des collégiens et des lycéens le 3 mai. Dans le même temps, les enseignants, comme les autres personnels prioritaires de 55 ans et plus, peuvent se faire vacciner durant tout le week-end au Zenith de Toulon », a déclaré le préfet.

Une mobilisation qui ne faiblit pas

Avant d’ajouter : « Dès ce samedi, on annonce également l’arrivée du vaccin Janssen dans les pharmacies. Sur l’ensemble du département, pas moins de 19 centres de vaccination sont ouverts. La mobilisation ne faiblit pas, elle est à la mesure des efforts consentis par chacun depuis le début de cette longue crise. Si, comme l’a annoncé le Premier ministre dans son point de situation, des mesures de desserrement interviendront dans les prochains jours, telle la levée des restrictions de déplacement en journée à partir du 3 mai, gardons-nous, ainsi que l’a aussi souligné le chef du Gouvernement, de ne rien lâcher trop tôt au risque de tout compromettre. »

Un protocole sanitaire stricte qui ne change pas

Au niveau du protocole sanitaire, rien ne change dans les établissements scolaires ou universitaires. Le respect des distanciations et le port du masque pour l’ensemble des adultes et des élèves, à partir de la classe de CP, restent de mise. Seuls les enfants scolarisés en classe de maternelle ne porteront pas de masque. De même, dès le premier cas positif, la classe sera immédiatement fermée et l’ensemble des élèves seront placés à en quarantaine de par leur statut de cas contact. »

Pour le premier degré, les cours reprendront en présentiel à partir du lundi 26 avril. « Une campagne de tests salivaires est planifiée. Pour la semaine du 26 au 30 avril, elle concerne 17 écoles réparties sur l’ensemble du département et permettra potentiellement de tester plus de3 300 élèves et près de 150 adultes. Cette campagne sera amplifiée durant les semaines à venir », explique le représentant de l’Etat. Les autotests à destination des adultes (enseignants, ATSEM, AESH), seront mis à disposition dès cette date. Ainsi, les personnels auront la possibilité d’être testés 2 fois par semaine et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Des autotests disponibles dans les établissements

Pour le second degré, l’enseignement à distance se poursuivra jusqu’au 3 mai, date à laquelle les élèves retourneront dans leurs établissements. « La reprise des cours pour les élèves de BTS ou de classe préparatoire aux grandes écoles en lycée s’effectuera de la même manière. L’enseignement hybride sera reconduit pour les lycéens qui seront accueillis par demi-effectif. Des autotests seront mis à disposition des lycéens à partir du 10 mai après accord des familles. Concernant les collèges, le Var n’étant pas classé parmi les 15 départements les plus touchés par la pandémie, le retour en classe se fera pour l’ensemble des 4 niveaux dès le 3 mai. Les personnels, comme pour le 1er degré, seront dotés dès leur retour en établissement d’un kit d’autotests », détaille le préfet du Var.

Durant la semaine du 26 au 30 avril, 20 collèges continueront d’accueillir en présentiel les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise. Des campagnes de tests antigéniques seront également mis en place dans ces structures.

Enfin, lors du point de situation du Gouvernement, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a confirmé que les épreuves du Brevet et du Baccalauréat seront maintenues, de même que les concours pour les classes préparatoires aux grandes écoles ou les examens et partiels pour les étudiants du supérieur. Pour les BTS, une session de rattrapage sera organisée si besoin sous forme d’oraux.

Gilles Carvoyeur

Point épidémiologique dans le Var