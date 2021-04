Accueil > Ailleurs > Société > Crous : le parc de logements étudiants au cœur des attentions

Les étudiants ont jusqu’au 15 mai, sur messervices.etudiant, pour déposer leur dossier social concernant leur dossier de logement en cité universitaire. Face à une demande de plus en plus importante, le parc de logement des Crous, opérateurs du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’lnnovation, s’est profondément transformé et propose des locations plus grandes et plus confortables, avec de multiples prestations... Tout en conservant des loyers modérés et accessibles !