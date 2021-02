Accueil > Ailleurs > Economie > Cultiv’Actrices : des femmes qui changent l’agriculture française

La parité homme/femme est loin d’exister dans le milieu agricole, puisque qu’aujourd’hui seulement 25% des chefs d’exploitations sont des femmes. Il faut dire que les clichés sont toujours d’actualité et qu’il est compliqué pour elles d’accéder au foncier, au crédit… Pour aller contre les préjugés, l’association « La Cagnotte des Champs » a sélectionné 10 projets d’agricultrices françaises et propose de les financer et les accompagner pendant 6 mois.