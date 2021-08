Culture. ’L’Été Marseillais’ s’invite au Parc Valmer avec ’Avant le soir’

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Culture. ’L’Été Marseillais’ s’invite au Parc Valmer avec (...)

Le Parc Valmer, de nouveau accessible au public depuis début juillet, accueille « l’Été Marseillais ». A cette occasion, la ville de Marseille en collaboration avec la Mairie des 1er et 7e arrondissements, offre au public la manifestation « Avant le soir » avec des propositions artistiques, musicales et théâtrales. En effet, jusqu’au 29 août 2021, Les Marseillaises, Marseillais et visiteurs profitent pleinement de la ville grâce à la piétonnisation du Vieux-Port, à une programmation culturelle, sportive et festive particulièrement riche et variée, déclinée dans tous les quartiers de la cité phocéenne.

Une vue exceptionnelle depuis le Parc Valmer ©Destimed/RP

Au programme :

Mardi 17 août 2021 à 18h00

« Textes en mémoire » par Didascalies and co. Avec Suzanne Jeanjean, Agnès Audiffren, Antonin Totot, Florian Haas, Eva Lubrano, Maxime Christian, Rémy Troin. En convoquant les souvenirs de huit artistes, l’auditoire est entraîné dans un récital gourmand et ludique, fabriqué de tous ces « tubes » logés dans les recoins des mémoires.

Dimanche 22 août 2021 à 18h00

« Chansons de la Renaissance » par l’Ensemble Musica Ex Anima. Avec Géraldine Jeannot, Maximin Marchand, Benjamin Coutarel, Christophe Sam. Jeune ensemble de quatre chanteurs « a capella », Musica Ex Anima propose au public un florilège d’airs gaillards ou de chansons à boire goguenardes et malicieuses pour glisser doucement en liberté vers le soir.

Mardi 31 août 2021 à 18h00

Concert « Musique et cinéma » par Vincent Beer-demander and Co

Depuis 2015, Vincent Beer-demander n’a eu de cesse de solliciter les grandes plumes de la musique de film que sont Vladimir Cosma, Claude Bolling, Ennio Morricone, Francis Lai afin qu’ils composent pour sa mandoline. En 2018, il part à Los Angeles avec le pianiste et compositeur Nicolas Mazmanian pour rencontrer Lalo Schifrin qui compose à leur intention la « Sonata del sur ». C’est cette épopée que souhaitent partager ces deux artistes à travers un programme de pièces appartenant à la mémoire collective de la musique à l’image.

La rédaction

Entrée libre et gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site